Marianne Gonzaga exige justicia por la custodia de su hija

La influencer denuncia irregularidades en el proceso legal que enfrenta desde hace dos semanas y pide visibilizar su caso

Dic. 05, 2025
“Por favor, no permitamos que me vuelvan a quitar a Emma… no solamente me están afectando a mí, afectan a Emma.”
La creadora de contenido Marianne Gonzaga reveló que desde hace aproximadamente dos semanas se encuentra inmersa en un nuevo conflicto legal para mantener la guarda y custodia de su hija, Emma.

A través de un video publicado en TikTok, la influencer expresó su temor ante la posibilidad de una segunda separación, tras haber vivido ya un periodo de nueve meses lejos de la menor.

Gonzaga afirmó que el proceso se reactivó cuando, según su versión, familiares paternos retomaron acciones legales en su contra:

“Me están queriendo volver a quitar a Emma… están metiendo todo tipo de amparos, quejas, apelaciones.”

DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES

La influencer aseguró que algunos procedimientos que suelen tardar varios meses han sido resueltos en cuestión de días, lo que calificó como un comportamiento irregular que ha encendido alertas tanto en su familia como en su equipo legal.

Uno de los puntos que más destacó es la existencia de evaluaciones psiquiátricas recientes, las cuales según dijo, confirman que se encuentra en buen estado de salud mental y sin tratamientos pendientes:

“He estado presentando estudios psiquiátricos… donde sale que estoy bien.” Sin embargo, lamentó que estos documentos no han recibido la importancia que ella considera necesaria en las resoluciones emitidas hasta ahora.

UNA PRIMER SEPARACIÓN

Gonzaga recordó que el primer retiro de la menor ocurrió hace nueve meses, hasta que el pasado 23 de octubre recuperó la custodia oficial: “El apego que se vio de Emma conmigo fue algo impresionante.”

Durante el tiempo en que la niña estuvo fuera de su cuidado, la influencer aseguró que no tuvo permitido verla, ni siquiera para continuar con la lactancia.

También afirmó sin que estas declaraciones cuenten aún con verificación externa, que Emma dormía en “una cuna viajera” y que en varias ocasiones la recogieron enferma.

VIOLENCIA VICARIA

A lo largo de su mensaje, Gonzaga señaló que tanto el padre de la menor como su familia habrían ejercido violencia vicaria, término utilizado para describir el daño emocional provocado a un adulto mediante la manipulación o el uso de sus hijos.

Debido a su temor de que puedan intentar llevarse nuevamente a la niña, la influencer contó que se encuentra resguardada en casa de su familia:

“He tenido que estar súper cuidada, de que no entren”. “Por favor, no permitamos que me vuelvan a quitar a Emma… no solamente me están afectando a mí, afectan a Emma.”

Redacción
