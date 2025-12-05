Muere Eduardo Manzano “El Polivoz”, leyenda de la comedia mexicana

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras el fallecimiento de Eduardo Manzano, uno de los comediantes más representativos del país y recordado por su participación en el emblemático dúo “Los Polivoces”.

La noticia fue confirmada por su hijo, Lalo Manzano, quien a través de redes sociales dedicó un mensaje lleno de cariño y gratitud hacia su padre, destacando no solo su talento en el escenario, sino también la nobleza del hombre detrás de los personajes.

En su despedida, Lalo expresó que “el telón se ha cerrado” para un artista que marcó a generaciones y que siempre encontró la manera de llevar alegría incluso en tiempos difíciles. Subrayó que cada risa arrancada por Eduardo era fruto de un trabajo incansable y de una pasión profunda por su oficio. “Detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba intensamente lo que hacía”, escribió.

Meses atrás, Lalo había compartido una fotografía junto a un mensaje que hoy resuena con mayor fuerza: “No hay manual para ser el mejor papá del mundo… pero el mío lo escribió sin saberlo”. En su mensaje de despedida, agradeció a su padre por convertir sus vidas en “una obra maestra” y por dejar un legado que trasciende el escenario.

UNA TRAYECTORIA QUE TRANSFORMÓ LA COMEDIA EN MÉXICO

Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y desde muy joven mostró talento para la imitación, inspirado por artistas como José Ángel Espinoza "Ferrusquilla". Su carrera comenzó en radio y teatro, donde perfeccionó su capacidad vocal y su habilidad para crear personajes únicos.

En 1959 participó en La Hora del Imitador, programa que marcó un antes y un después en su carrera, pues ahí conoció a Enrique Cuenca. De un empate en el concurso nació el dúo que haría historia: "Los Polivoces". Su debut se dio en el Teatro Ideal y, con el tiempo, su química y creatividad los colocarían entre los referentes más importantes de la comedia televisiva.

Durante las décadas de 1960 y 1970, "Los Polivoces" conquistaron al público con su programa, transmitido en México y varios países de Latinoamérica. Crearon personajes inolvidables como "Gordolfo Gelatino", el comandante "Agallón Mafafas", "Don Teofilito" y los célebres “Wash and Wear”, figuras que forman parte del imaginario humorístico nacional. Manzano, además del trabajo artístico, se encargó de la administración del dúo, garantizando giras y contratos que consolidaron su éxito.

Su carrera continuó con proyectos en cine, televisión y teatro. Participó en películas como"Agarrando parejo", "Tres mil kilómetros de amor" y "El aviso inoportuno", y más adelante formó parte de "Una familia de diez", donde interpretó a Arnoldo López. También prestó su voz en producciones animadas y se mantuvo activo en el escenario hasta edades avanzadas.

UN LEGADO QUE PERDURA

Eduardo Manzano formó una familia junto a Lourdes Martínez, primera voz del trío Los Impala. Tuvieron tres hijos: Mariela, Ariel y Eduardo, de los cuales dos siguieron los pasos del comediante en el mundo del humorismo.

Con su partida, México despide a un artista que dejó una huella imborrable en la televisión, en el cine y en la memoria colectiva. Su estilo, su versatilidad y su capacidad para hacer reír sin límites lo convierten en una de las figuras más queridas y respetadas de la comedia nacional.