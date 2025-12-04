Christian Nodal inicia demanda contra Cazzu por 12 millones de pesos

La situación legal entre Christian Nodal y Julieta Cazzuchelli volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que se revelara una nueva demanda presentada por el cantante en un Juzgado Familiar de Jalisco. La información fue dada a conocer por el programa Ventaneando, donde los conductores mostraron fragmentos del documento en el que el artista detalla sus inquietudes sobre manutención, acuerdos parentales y trámites pendientes relacionados con su hija Inti.

La filtración de estos datos despertó dudas entre los seguidores de ambos músicos y abrió un nuevo debate sobre los acuerdos económicos y los derechos de movilidad de la menor.

LA DEMANDA PRESENTADA POR NODAL

De acuerdo con lo mostrado en Ventaneando, la demanda fue ingresada en un tribunal familiar de Jalisco, donde Nodal figura como representante legal de su hija. En el escrito, el cantante asegura haber entregado más de 12 millones de pesos por concepto de manutención durante trece meses, con un acuerdo que presuntamente establecía un millón de pesos mensuales.

Nodal afirma que este dinero habría sido solicitado por Cazzu “en efectivo y directamente en su mano”, lo que generó diversas preguntas entre el público respecto a la formalidad de dicho acuerdo.

LOS PAGOS EN EFECTIVO Y EL PAPEL DE LA AUTORIDAD FISCAL ARGENTINA

Uno de los puntos más comentados del reporte televisivo fue la razón detrás de estos pagos. Según los presentadores, Nodal expone que Cazzu pidió recibir el dinero en efectivo para evitar que Hacienda de Argentina detectara esas transacciones. Los depósitos habrían sido realizados siempre en ese formato y mediante terceros, siguiendo instrucciones de la cantante.

El propio elenco de Ventaneando cuestionó si un millón de pesos mensuales corresponde realmente a los gastos habituales de una niña pequeña. Ahora será el tribunal quien determine si existió un acuerdo válido y qué vía debe considerarse formal para cubrir la manutención de la menor.

PASAPORTES, VIAJES Y DECISIONES SOBRE LA CRIANZA

Otro punto clave de la demanda son las decisiones relacionadas con la movilidad de la niña y su documentación. En el escrito, Nodal expresa su deseo de participar plenamente en la crianza de su hija y señala dificultades para avanzar con trámites de viaje.

Los aspectos mencionados incluyen:

Una supuesta negativa de Cazzu para expedir un pasaporte mexicano para la niña.

para expedir un pasaporte mexicano para la niña. La falta de autorización para tramitar una visa estadounidense, necesaria para que la menor pueda viajar al país donde él reside.

La afirmación de que este permiso fue condicionado al pago de cantidades adicionales.

Según el documento, este condicionamiento podría interpretarse como una forma de presión, aunque será la autoridad quien determine si hubo o no un incumplimiento.

LA POSTURA DE CAZZU

Las declaraciones públicas de la cantante argentina no coinciden con lo expuesto en la demanda. En entrevistas recientes, Cazzu aseguró que la cantidad recibida no es suficiente y que aún no existe un acuerdo que considere justo para ambas partes. También mencionó que no ha acudido a tribunales debido a que percibe el sistema familiar como “patriarcal” y sostuvo que puede trabajar para sostener a su hija mientras su situación se lo permita.

En cuanto a los permisos de salida del país, Cazzu había señalado que Nodal no autorizaba los viajes. Sin embargo, ahora la versión del cantante plantea lo contrario, lo que ha generado más confusión entre los seguidores de ambos.

UN PROCESO LEGAL AÚN EN DESARROLLO

La demanda continúa en trámite y, hasta el momento, ninguno de los artistas ni sus representantes legales ha hecho declaraciones oficiales al respecto. Aunque la pareja ha intentado mantener su separación con discreción, la revelación de estos documentos ha reactivado el interés público debido a las versiones encontradas que rodean su situación familiar.