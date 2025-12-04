¿Quién puede ser la nueva voz de Grupo Laberinto?

Grupo Laberinto es una de las agrupaciones más queridas en el Estado de Sonora y una de las más populares en la República Mexicana, ya que las voces que han pasado por la agrupación han logrado que su música llegue a muchos lugares de México y de otras partes del mundo.

GAEL RICO DE CUARTO DE MILLA



En redes sociales, el público ha comentado que les gustaría ver a Gael, actual vocalista del grupo Cuarto de Milla, como la nueva voz en La Bomba Tropical del Pacífico, ya que dicen que su voz tiene mucha similitud con el estilo de Laberinto. Por ello, su incorporación sería bien vista por los fans. Sin embargo, hasta ahora ni la agrupación ni el cantante han mencionado nada al respecto.

No obstante, como ha ocurrido con varios vocalistas de Laberinto, también podría llegar una nueva voz joven que apenas vaya iniciando en el camino de la fama, alguien que sea de la región sur del estado y que pueda convertirse en el nuevo vocalista de Grupo Laberinto tras la salida de El Chato Alexis.

Laberinto continúa lanzando música; recientemente publicaron un tema llamado "Lo que dure la botella", que en menos de una semana ya cuenta con un millón de vistas en YouTube, dejando en claro que la agrupación sigue siendo la favorita de mucha gente, a pesar de las críticas de varios internautas.