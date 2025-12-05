Los Polivoces: ¿Por qué Eduardo Manzano y Enrique Cuenca se separaron?

La muerte de Eduardo Manzano, ocurrida el 5 de diciembre de 2025 a los 87 años, reavivó el recuerdo de una de las duplas más influyentes de la comedia mexicana: Los Polivoces, integrada por él y por Enrique Cuenca, fallecido el 29 de diciembre del 2000.

Su historia conjunta comenzó mucho antes de su fama televisiva y, como suele ocurrir con las grandes alianzas creativas, terminó marcada por rumores, desencuentros y un legado imposible de replicar.

¿CÓMO INICIARON LOS POLIVOCES?

Todo inició en 1950, cuando Manzano y Cuenca coincidieron en un concurso de imitadores. En vez de competir, hicieron equipo. Esa decisión espontánea marcó el nacimiento de una de las propuestas humorísticas más sólidas y queridas del país.

Su química y su versatilidad los llevaron primero a programas como Sonrisas Colgate y Farmacia de Televicuento, hasta que finalmente obtuvieron su propio espacio: Los Polivoces, transmitido entre 1970 y 1976 por Televisa.

Durante esos seis años, los comediantes construyeron un universo propio lleno de personajes tan entrañables como diversos, creando un universo de un sinfín de figuras que retrataban, con humor agudo, los estereotipos sociales del México de la época.

El programa se convirtió en una fábrica de personajes memorables: desde El Mostachón y Gordolfo Gelatino, hasta los burócratas, los niños, los tipos populares y las caricaturas del mexicano promedio.

Su estilo mezclaba sátira, parodia, crítica social y un timing impecable. En pocas palabras: crearon escuela.

Pero cuando parecían vivir su mejor momento, anunciaron su separación sin ofrecer explicaciones. Los rumores no tardaron: rivalidades, diferencias creativas o incluso problemas entre sus esposas. Sin embargo, con el paso del tiempo, Manzano aclaró lo ocurrido.

¿POR QUÉ SE SEPARARON LOS POLIVOCES?

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Eduardo Manzano confesó que las exigencias que él mismo impuso tensaron la relación. Enrique Cuenca pidió un receso y, aunque fue de común acuerdo, ambos lamentaron que una “tontería”, como la llamó Manzano, hubiera fracturado temporalmente a la pareja.

“Enrique, en aquel tiempo, pues sí se dejó llevar por el aplauso de todos sus amigos. Yo llegué a exigirle más cada vez. Y pues, por mi culpa, dijo: No, vamos a tomar un receso, Eduardo, me dijo. Sí, cómo no, mano. Pero siempre como amigos, como hermanos", explicó Manzano.

Volvieron a trabajar juntos años después, pero ya no como Los Polivoces: cada uno siguió su propio camino, con nuevos elencos y proyectos independientes. Aun así, conservaron una profunda amistad hasta el final.

Cuenca logró formar un nuevo elenco rápidamente, mientras Manzano creó su propio programa, El show de Eduardo II. A pesar de no retomar formalmente a Los Polivoces, conservaron una relación cercana. Manzano acompañó a Cuenca incluso en sus últimos días.

MUEREN LOS POLIVOCES

Enrique Cuenca murió el 29 de diciembre del 2000, a los 60 años y hoy 5 de diciembre de 2025, con la partida de Manzano, se cierra definitivamente el capítulo terrenal de Los Polivoces, pero su legado permanece intacto en la memoria colectiva.

Los Polivoces no solo fueron pioneros en la televisión nacional, sino que transformaron la forma de hacer comedia, demostrando que la fuerza de los personajes multifacéticos deja una huella que sigue inspirando a generaciones enteras de humoristas.