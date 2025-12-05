Se confirma la causa de muerte de Eduardo Manzano ¿Cómo fueron sus últimas horas?

La noche del jueves 4 de diciembre de 2025 quedó marcada por la partida de Eduardo Manzano, una de las figuras más queridas de la comedia mexicana. Su hijo, Lalo Manzano, fue quien confirmó la noticia frente a los medios reunidos afuera del velatorio donde familiares, amigos y seguidores le dan el último adiós.

A través de sus declaraciones, no solo compartió la hora exacta en que su padre se fue, sino también la verdadera causa de su muerte y cómo fueron los momentos finales del comediante.

SUS ÚLTIMAS HORAS

De acuerdo con lo expresado por su hijo, Eduardo Manzano falleció en un hospital, acompañado y con los cuidados necesarios para estar tranquilo. Reveló que la causa fue un paro respiratorio que ocurrió mientras dormía, lo que evitó cualquier sufrimiento o momento caótico.

Lalo describió este proceso como parte de "la ley de la vida". Explicó que aunque emocionalmente la familia ha pasado por momentos de desbordamiento, también han encontrado paz al saber que el comediante se marchó de manera serena y rodeado de atención médica.

CÓMO QUERÍA SER RECORDADO

Entre los recuerdos que su hijo compartió, destacó una reflexión que Eduardo Manzano expresó en vida sobre la forma en que deseaba permanecer en la memoria del público. El entrañable "Gordolfo Gelatino" siempre se vio como un vehículo para transmitir alegría y tocar el corazón de las personas.

Según contó Lalo, su padre decía que quería ser recordado como "un instrumento de Dios" para llegar a la gente a través del gozo. Para su familia, este legado quedó cumplido y se sienten agradecidos por la vida y oportunidades que permitieron al actor dejar una huella tan profunda.

UN ÚLTIMO ADIÓS LLENO DE CARIÑO

La despedida de Eduardo Manzano ha reunido a colegas que compartieron con él décadas de trabajo. Entre ellos, Jorge Ortiz de Pinedo, quien llegó al velatorio para expresar unas palabras sobre su amigo y compañero en la serie "Una Familia de Diez".

El productor recordó a Manzano como un hombre apasionado, profesional y querido por todos en Televisa. Destacó que, más allá de su fama, era alguien que se ganaba el respeto y cariño del equipo gracias a su trabajo, su alegría y su dedicación.