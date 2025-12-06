Ocesa ofrece reembolsos ante las quejas por "La Casita" en los conciertos de Bad Bunny

A pocos días de iniciar los conciertos de Bad Bunny en la CDMX, Ocesa anunció una medida extraordinaria para atender el descontento generado por la implementación del segundo escenario conocido como "La Casita", un elemento que forma parte de la producción del "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour".

El anuncio llega después de que numerosos fans manifestaran su molestia, pues la ubicación del nuevo escenario podría afectar la visibilidad de quienes adquirieron boletos en zonas de mayor precio.

La productora confirmó la apertura de una nueva sección disponible para las fechas del 10, 11, 12, 15, 19, 20 y 21 de diciembre. Sin embargo, en vez de generar emoción, esta noticia provocó dudas entre quienes ya tenían boletos asegurados.

Ante la preocupación, la empresa decidió dar a los fans la libertad de elegir si desean conservar su acceso o solicitar un reembolso completo, incluyendo el cargo por servicio.

Los compradores de General A y Pits son los únicos que podrán pedir reembolso, pues sus lugares son los más afectados por la ubicación de "La Casita", que se instalará entre las zonas General A y General B.

Muchos asistentes argumentaron que adquirir un boleto más caro ya no garantiza una mejor vista, especialmente en los momentos en los que el artista se encuentre en el segundo escenario.

Ocesa recalcó que su prioridad es que cada fan viva la experiencia que espera junto a su artista favorito.

Por ello, quienes sientan que el ajuste en la producción afecta su experiencia podrán solicitar su reembolso hasta el 9 de diciembre.

¿CÓMO ES EL PROCESO DE REEMBOLSO?

El trámite debe realizarse a través del botón de ayuda dentro de la cuenta Ticketmaster del usuario. Ahí se encuentran todos los detalles del procedimiento.

Los pasos para pedir el reembolso son los siguientes:

Ingresar a la página donde se realizó la compra Localizar la sección de compras, seleccionar el show de Bad Bunny Presionar el botón de ayuda y solicitar el reembolso.

La empresa aseguró que el trámite es sencillo y que cada solicitud será atendida de manera puntual.

Con esta decisión, la producción busca mantener la transparencia y evitar que la polémica por la ubicación de "La Casita" empañe uno de los conciertos más esperados del año.