Dua Lipa cierra su gira en la CDMX con homenajes a grandes artistas latinoamericanos: Estos fueron los covers que cantó

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro del cierre mundial del Radical Optimism Tour, la exitosa gira de Dua Lipa que culminó el viernes 5 de diciembre tras tres conciertos totalmente agotados.

Más de 65 mil asistentes por noche llenaron el Estadio GNP Seguros los días 1, 2 y 5 de diciembre, donde la cantante británico-albanesa no solo deslumbró con su producción y energía, sino también con emotivos tributos musicales a figuras icónicas de la música latinoamericana.

Durante sus días en la capital, Dua Lipa también se dejó ver como turista, recorriendo distintos puntos de la ciudad y generando expectativa noche tras noche por la selección de la ya tradicional "canción sorpresa", un gesto que ha caracterizado a su gira alrededor del mundo al interpretar temas emblemáticos de cada país en su lengua original.

ESTOS FUERON LOS COVERS QUE CANTÓ EN CDMX

La cantante mantuvo la tradición en México, eligiendo en cada presentación un tema especial que conectó directamente con el público:

"BÉSAME MUCHO" DE CONSUELO VELÁZQUEZ

En su primer show, el 1 de diciembre, Dua Lipa sorprendió al público al rendir homenaje a la legendaria compositora mexicana Consuelo Velázquez con una emotiva interpretación de "Bésame mucho", bolero de 1932 que es considerado una de las canciones mexicanas más reconocidas a nivel mundial.

"OYE MI AMOR" DE MANÁ

Para su segundo concierto, el 2 de diciembre, la artista optó por un clásico del rock en español: "Oye mi amor" de Maná. El momento se volvió inolvidable cuando Fer Olvera, vocalista de la banda, apareció inesperadamente en el escenario para cantar junto a ella, provocando una ovación que retumbó en el Estadio GNP.

"AMOR PROHIBIDO" DE SELENA QUINTANILLA

El cierre de la gira, el 5 de diciembre, estuvo marcado por un homenaje a Selena Quintanilla con "Amor Prohibido". La elección generó opiniones divididas en redes sociales, ya que algunos usuarios señalaron que, pese a cantar en español, la reina del tex-mex no era mexicana. Sin embargo, Dua Lipa explicó antes de comenzar el tema que se sentía identificada con Selena por la experiencia de pertenecer a dos culturas y habitar "dos lugares al mismo tiempo".

Con estos tributos, la cantante reafirmó su conexión con el público latinoamericano y dejó claro por qué México fue elegido como el destino final de su aclamada gira mundial.