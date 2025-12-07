Marvel reestrenará Endgame en 2026: ¿logrará por fin superar a Avatar en taquilla?

Marvel Studios apuesta fuerte por la nostalgia y el impulso previo a su próxima gran entrega. A siete años de su estreno original, Vengadores: Endgame volverá a las salas de cine en 2026, en un movimiento que ya genera expectativa entre fans y analistas.

Entre muchos espectadores empieza la duda de si esta nueva corrida en taquilla podrá destronar a Avatar como la película más taquillera de la historia.

¿CUÁNDO SE REESTRENARÁ EDGAME?

El reestreno llega justo tres meses antes del lanzamiento de Avengers: Doomsday, programado para el 18 de diciembre de 2026, la esperada nueva entrega dirigida por los hermanos Russo.

Con su regreso a la pantalla grande, Marvel busca reactivar el entusiasmo por la saga, refrescar la memoria del público y encender el camino rumbo al desenlace que prepara el estudio.

Estrenada originalmente en 2019, Endgame se convirtió en un fenómeno cinematográfico mundial, al cerrar el arco de cuatro películas que inició con Los Vengadores (2012) y continuó con La era de Ultrón (2015) e Infinity War (2018). Su trama, centrada en el enfrentamiento final contra Thanos, llevó a millones a los cines y estableció hitos de audiencia en todo el mundo.

¿LOGRARÁ POR FIN SUPERAR A AVATAR EN TAQUILLA?

La cinta alcanzó 2.79 mil millones de dólares en taquilla, colocándose como la segunda película más taquillera de la historia. La única producción que logró superarla fue Avatar (2009), de James Cameron, que con múltiples reestrenos mantiene el récord con más de 2.92 mil millones de dólares.

Ahora, con un nuevo lanzamiento global, Marvel espera que el público vuelva a llenar las salas y que Endgame pueda recortar o incluso superar la diferencia frente a Avatar, especialmente en un contexto donde las franquicias apuestan cada vez más por reavivar clásicos recientes para fortalecer sus universos narrativos.

El reestreno de Endgame se suma a los estrenos que Marvel prepara para el próximo año, colocándose justo detrás de Spider-Man: Brand New Day, prevista para el 31 de julio de 2026.

Con este movimiento, Marvel no solo reactiva a su base de fanáticos, sino que abre una nueva oportunidad histórica para una de sus producciones más emblemáticas.