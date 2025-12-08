Usuarios critican el show de Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón, al abrir concierto de Dua Lipa en México

El último concierto de Dua Lipa en México estuvo marcado no solo por la energía de la cantante británica, sino también por la polémica presentación de Bu Cuarón, hija del cineasta Alfonso Cuarón, quien fungió como acto de apertura y terminó convertida en tendencia por las duras reacciones del público.

La joven cantante de 21 años salió al escenario del Estadio GNP con entusiasmo, acompañada únicamente de un tecladista al fondo, luces tenues y un estilo performático que incluía recorrer el escenario, sentarse e incluso recostarse mientras interpretaba sus temas. Pero lejos de conectar con la audiencia, su propuesta generó desconcierto, silencio y una oleada inmediata de críticas.

USUARIOS CRITICAN EL SHOW DE BU CUARÓN

Aunque Bu ya suma algunos años abriéndose paso en la música, la conversación en redes apuntó nuevamente al tema del nepotismo. El público no solo volvió a referirse a ella como "nepo baby", sino que además cuestionó su talento vocal y la calidad del show.

Los asistentes aseguraron que la cantante perdía el aire, no vocalizaba correctamente y que resultaba difícil entender las letras. Para muchos, el proyecto parecía confuso y distante de lo que esperaban mientras aguardaban la llegada de Dua Lipa.

"Yo estuve ahí, fue horrible"

"Se notaba nerviosa, el estadio puede ser imponente"

"Se puso Bu para que no se notara si la abucheaban o la apoyaban"

"No está mal ser nepo baby, lo que está mal es no esforzarse"

"Wey, evidentemente nepotismo. Veías las caras de desesperación"

También hubo quienes intentaron comprender la situación, señalando que Bu parecía insegura y que presentarse en un recinto tan grande sin experiencia previa podría resultar abrumador para cualquier artista emergente.

La propia cantante ha reconocido en entrevistas que su padre la apoya de forma total en su carrera musical, aunque admite que es "sumamente observador" con su trabajo.

¿QUIÉN ES ALFONSO CUARÓN, EL PADRE DE BU?

La conversación en redes se centró inevitablemente en el peso del apellido Cuarón. Alfonso Cuarón Orozco es uno de los cineastas mexicanos más reconocidos y respetados a nivel internacional.

Entre sus logros destacan:

Oscar a Mejor Director por Gravity (2013).

Oscar a Mejor Director y Mejor Fotografía por Roma (2018), además del galardón a Mejor Película de Habla No Inglesa.

Su filmografía incluye títulos emblemáticos como "Y tu mamá también", "Hijos de los hombres", "Solo con tu pareja", "Roma", y la aclamada "Harry Potter y el prisionero de Azkaban".

Con un estilo visual y narrativo inconfundible, Cuarón se ha consolidado como uno de los pilares del cine contemporáneo, lo que vuelve especialmente visible cualquier paso que dé su hija en el mundo del entretenimiento.

Mientras Dua Lipa cerró su tour en México con gran éxito, la polémica por la actuación de Bu Cuarón sigue encendida. Para algunos, la joven solo necesita tiempo, preparación y escenarios más pequeños; para otros, su participación confirma la influencia del apellido que porta.