Guillermo del Toro y Diego Luna: Los mexicanos que brillan en los Globos de Oro 2026; estas son sus nominaciones

Este lunes 8 de diciembre se anunció la lista de nominados a los Globos de Oro 2026, uno de los reconocimientos más relevantes del cine y la televisión a nivel internacional. Tal como anticipaban especialistas y críticos, Guillermo del Toro y Diego Luna volvieron a poner el nombre de México en lo más alto gracias a sus proyectos más recientes.

LAS NOMINACIONES PARA GUILLERMO DEL TORO POR FRANKENSTEIN

La nueva versión de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, se convirtió rápidamente en una de las producciones más comentadas del año. El cineasta retomó la obra clásica de Mary Shelley y la reinterpretó con su sello característico: estética oscura, atmósfera fantástica y una mirada profundamente humana hacia la figura del "monstruo".

Su apuesta narrativa y visual llegó directa a la competencia de los Globos de Oro 2026 con las siguientes nominaciones:

Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi

Jacob Elordi Mejor Banda Sonora Original

Mejor Director: Guillermo del Toro

Mejor Actor en Película de Drama: Oscar Isaac

Isaac Mejor Película de Drama: Frankenstein

El reconocimiento no sorprende. Del Toro es uno de los directores más influyentes de Hollywood, ganador del Oscar y con una trayectoria que combina imaginación, maestría técnica y sensibilidad emocional.

Su filmografía que incluye títulos como El laberinto del fauno, La forma del agua y Nightmare Alley lo ha convertido en referencia obligada dentro del cine fantástico moderno.

¿DE QUÉ TRATA FRANKENSTEIN?

La película sigue la esencia del libro original, narrando la historia del Dr. Victor Frankenstein, un científico obsesionado con desafiar los límites de la vida y la muerte.

Su creación, una criatura formada a partir de restos humanos, desarrolla conciencia y un profundo anhelo de pertenencia, lo que desencadena una tragedia marcada por la incomprensión y el rechazo social.

Del Toro explora la dualidad entre creador y creación, reforzando los elementos emocionales que han convertido esta historia en un clásico universal.

DIEGO LUNA REAFIRMA SU ÉXITO CON ANDOR

En la categoría televisiva, Diego Luna vuelve a figurar entre los nominados, esta vez por tercera ocasión consecutiva. El actor competirá por el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama gracias a su interpretación de Cassian Andor en la serie Andor, una de las producciones más aclamadas del universo Star Wars.

Luna comparte la nominación con:

Sterling K. Brown — Paradise

Gary Oldman — Slow Horses

Mark Ruffalo — Task

Adam Scott — Severance

Noah Wyle — The Pitt

¿DE QUÉ TRATA ANDOR?

Andor retrata los primeros pasos de la rebelión galáctica, siguiendo la transformación de Cassian Andor de un sobreviviente oportunista a un líder insurgente.

La serie destaca por su tono más adulto, su enfoque político y su profunda construcción de personajes, mostrando la evolución de Andor en un ambiente lleno de espionaje, tensión y sacrificios morales.

La interpretación del actor mexicano ha sido señalada como una de las más sólidas dentro del universo televisivo de Lucasfilm.

¿CUÁNDO SERÁN LOS GLOBOS DE ORO 2026?

La edición número 83 de los Globos de Oro se celebrará el domingo 11 de enero de 2026, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión oficial estará disponible a través de HBO Max, donde se darán a conocer a los ganadores de esta gala que abre la temporada de premios en Hollywood.