Claudia Sheinbaum aparece junto a Bad Bunny y Sabrina Carpenter en el top de personas más elegantes del 2025

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, volvió a acaparar la atención internacional al aparecer en una prestigiosa lista de estilo donde también figuran nombres como Bad Bunny y Sabrina Carpenter. El reconocimiento fue otorgado por un medio internacional que destacó a 67 figuras consideradas las más elegantes del 2025.

LA VISIÓN QUE CAUTIVÓ A LA CRÍTICA

La directora de Moda de The New York Times, Vanessa Friedman, fue quien incluyó a la mandataria mexicana, destacando especialmente la forma en que combina prendas tradicionales con bordados y textiles indígenas. Para Friedman, la presidenta ha conseguido que la moda mexicana tenga un papel protagónico en su imagen pública y en la conversación global.

Sheinbaum no solo luce piezas artesanales, sino que también promueve acciones legales y políticas para proteger a las comunidades creadoras. La experta acompañó su selección con una fotografía de la presidenta y explicó que, durante su primer año en el cargo, Sheinbaum ha visibilizado la moda indígena y ha reaccionado con firmeza ante marcas que replican diseños sin reconocimiento a su origen.

EL RESPALDO A LOS ARTESANOS MEXICANOS

Uno de los episodios más recordados de su mandato ocurrió en agosto, cuando el gobierno mexicano cuestionó a Adidas por lanzar la sandalia Oaxaca Slip-On, inspirada en tradiciones de la región pero sin consulta a las comunidades. La presidenta anunció una revisión legal para garantizar los derechos de los artesanos, subrayando que las grandes compañías suelen tomar ideas y creaciones sin dar crédito ni beneficio a quienes las originan.

¿QUIÉN CREA LOS ATUENDOS DE LA PRESIDENTA?

Los looks de Sheinbaum han sido elaborados por varias diseñadoras mexicanas, todas con un fuerte enfoque en técnicas y bordados regionales. Entre ellas destaca Olivia Trujillo Cortez, autora de piezas clave como el vestido de la boda de la presidenta y el atuendo que portó en su toma de protesta el 1 de octubre de 2024.

Para esa ceremonia, la empresa textil Lari Guie´, de Oaxaca, detalló que el bordado floral estuvo a cargo de Claudia Vásquez Aquino, mientras que el armado fue realizado por Saúl Mosqueda y la propia Trujillo.

Otro momento significativo ocurrió el 1 de septiembre de 2025, cuando Sheinbaum apareció con un traje de tres piezas en tonos oscuros, acompañado de un bordado originario de Chiapas. Según Cuna de Grillos, esta prenda fue diseñada por Thelma Islas, creadora que promueve vestimenta tradicional a través de su marca Line traditional clothing.

En la confección de su guardarropa también han colaborado Crystel Martínez Torres y la maestra Virginia Verónica Arce Arce, reconocida por su especialización en blusas y camisas bordadas de Tlaxcala.

MODA CON PROPÓSITO

La elección de sus prendas no es sólo estética. La presidenta declaró su primer año de gobierno como el "Año de la Mujer Indígena", una decisión coherente con su esfuerzo por destacar el talento, la historia y la creatividad de las artesanas mexicanas. Su estilo se ha convertido así en una extensión natural de su agenda política y social.

La inclusión de Claudia Sheinbaum en esta lista internacional demuestra cómo su forma de vestir ha trascendido la moda para convertirse en un símbolo de identidad cultural y apoyo a las comunidades creadoras. Su presencia junto a figuras globales como Bad Bunny y Sabrina Carpenter refleja un año en el que México brilló también a través de sus textiles, sus artesanas y su riqueza tradicional.