Humbe anuncia gira "Dueño del Cielo" por México y Estados Unidos: conoce aquí las ciudades y fechas

Humberto Rodríguez Terrazas, mejor conocido como Humbe, anunció a través de sus redes sociales su nueva gira "Dueño del Cielo Tour", con la que recorrerá decenas de ciudades de México y Estados Unidos durante 2026.

El intérprete de "Fantasmas" sorprendió a sus fans revelando un extenso calendario con 51 conciertos confirmados, y adelantó que pronto podría sumar nuevas fechas.

TOUR COMPLETO EN MÉXICO

En México, el "Dueño del Cielo Tour" comenzará el 7 de febrero en Monterrey, Nuevo León, y concluirá el 10 de octubre en San Luis Potosí. Estas son todas las ciudades que Humbe visitará para presentar su nuevo álbum:

Monterrey, N.L. — Arena Monterrey — 07 febrero 2026

Morelia, Mich. — Plaza de Toros — 12 febrero 2026

Aguascalientes, Ags. — Arena San Marcos — 14 febrero 2026

Chihuahua, Chih. — Gimnasio Manuel Aguirre — 20 febrero 2026

Pachuca, Hgo. — Auditorio Explanada — 27 febrero 2026

Tlaxcala, Tlax. — Recinto Ferial — 28 febrero 2026

Saltillo, Coah. — Parque Las Maravillas — 31 marzo 2026

Durango, Dgo. — Velaria de la Fenadu — 25 abril 2026

Guadalajara, Jal. — Arena Guadalajara — 01 mayo 2026

Mérida, Yuc. — Foro GNP — 09 mayo 2026

Toluca, Edomex — Estadio de Béisbol — 15 mayo 2026

Querétaro, Qro. — Estadio Olímpico — 16 mayo 2026

Acapulco, Gro. — Arena GNP — 21 mayo 2026

Puebla, Pue. — Auditorio GNP — 22 mayo 2026

Hermosillo, Son. — Auditorio CUM — 28 mayo 2026

Obregón, Son. — Explanada Obregón — 29 mayo 2026

Orizaba, Ver. — Coliseo de la Concordia — 28 agosto 2026

Oaxaca, Oax. — La Guelaguetza — 29 agosto 2026

Mexicali, BC — Plaza de Toros — 04 septiembre 2026

Tijuana, BC — Explanada Monumental — 05 septiembre 2026

Veracruz, Ver. — World Trade Center — 11 septiembre 2026

Tampico, Tamps. — Expo Tampico — 12 septiembre 2026

Villahermosa, Tab. — Teatro al Aire Libre — 18 septiembre 2026

Tuxtla Gutiérrez, Chis. — Polyforum — 19 septiembre 2026

Torreón, Coah. — Coliseo Centenario — 26 septiembre 2026

León, Gto. — La Velaria — 02 octubre 2026

Tepic, Nay. — Amado Nervo — 03 octubre 2026

San Luis Potosí, SLP — Parque Tangamanga II — 10 octubre 2026

EL RECORRIDO POR ESTADOS UNIDOS

La etapa estadounidense del "Dueño del Cielo Tour" se llevará a cabo del 6 de marzo al 9 de abril de 2026, antes de que Humbe retome su ruta por México. El cantante también insinuó que anunciará nuevas ciudades próximamente.

Estas son las fechas confirmadas en EE. UU.:

New York, NY — Brooklyn Paramount — 06 marzo 2026

Silverspring, MD — The Fillmore — 07 marzo 2026

Charlotte, NC — Ovens Auditorium — 08 marzo 2026

Orlando, FL — House of Blues — 10 marzo 2026

Atlanta, GA — Tabernacle — 11 marzo 2026

Chicago, IL — The Salt Shed — 14 marzo 2026

Minneapolis, MN — The Fillmore — 15 marzo 2026

Dallas, TX — Toyota Music Factory — 18 marzo 2026

Houston, TX — 713 Music Hall — 19 marzo 2026

San Antonio, TX — Majestic Theatre — 21 marzo 2026

McAllen, TX — McAllen PAC — 22 marzo 2026

El Paso, TX — Abraham Chavez Theatre — 24 marzo 2026

Tucson, AZ — Rialto Theatre — 25 marzo 2026

Phoenix, AZ — The Van Buren — 26 marzo 2026

Denver, CO — Paramount Theatre — 29 marzo 2026

Salt Lake City, UT — Union Event Center — 30 marzo 2026

Seattle, WA — Moore Theatre — 01 abril 2026

Portland, OR — Roseland Theater — 02 abril 2026

Sacramento, CA — Channel 24 — 04 abril 2026

San José, CA — San Jose Civic — 05 abril 2026

Riverside, CA — Riverside Municipal Auditorium — 07 abril 2026

San Diego, CA — Soma — 08 abril 2026

Los Ángeles, CA — The Wiltern — 09 abril 2026

¿CÚANDO INICIA LA VENTA DE BOLETOS?

La fecha de venta varía según la ciudad. Para evitar perder cualquier anuncio, Humbe habilitó un registro oficial en su sitio web, donde los fans pueden inscribirse para recibir información detallada y acceso anticipado.