Humbe anuncia gira "Dueño del Cielo" por México y Estados Unidos: conoce aquí las ciudades y fechas

Humberto Rodríguez Terrazas, mejor conocido como Humbe, anunció a través de sus redes sociales su nueva gira "Dueño del Cielo Tour", con la que recorrerá decenas de ciudades de México y Estados Unidos durante 2026.
El intérprete de "Fantasmas" sorprendió a sus fans revelando un extenso calendario con 51 conciertos confirmados, y adelantó que pronto podría sumar nuevas fechas.
TOUR COMPLETO EN MÉXICO
En México, el "Dueño del Cielo Tour" comenzará el 7 de febrero en Monterrey, Nuevo León, y concluirá el 10 de octubre en San Luis Potosí. Estas son todas las ciudades que Humbe visitará para presentar su nuevo álbum:
- Monterrey, N.L. — Arena Monterrey — 07 febrero 2026
- Morelia, Mich. — Plaza de Toros — 12 febrero 2026
- Aguascalientes, Ags. — Arena San Marcos — 14 febrero 2026
- Chihuahua, Chih. — Gimnasio Manuel Aguirre — 20 febrero 2026
- Pachuca, Hgo. — Auditorio Explanada — 27 febrero 2026
- Tlaxcala, Tlax. — Recinto Ferial — 28 febrero 2026
- Saltillo, Coah. — Parque Las Maravillas — 31 marzo 2026
- Durango, Dgo. — Velaria de la Fenadu — 25 abril 2026
- Guadalajara, Jal. — Arena Guadalajara — 01 mayo 2026
- Mérida, Yuc. — Foro GNP — 09 mayo 2026
- Toluca, Edomex — Estadio de Béisbol — 15 mayo 2026
- Querétaro, Qro. — Estadio Olímpico — 16 mayo 2026
- Acapulco, Gro. — Arena GNP — 21 mayo 2026
- Puebla, Pue. — Auditorio GNP — 22 mayo 2026
- Hermosillo, Son. — Auditorio CUM — 28 mayo 2026
- Obregón, Son. — Explanada Obregón — 29 mayo 2026
- Orizaba, Ver. — Coliseo de la Concordia — 28 agosto 2026
- Oaxaca, Oax. — La Guelaguetza — 29 agosto 2026
- Mexicali, BC — Plaza de Toros — 04 septiembre 2026
- Tijuana, BC — Explanada Monumental — 05 septiembre 2026
- Veracruz, Ver. — World Trade Center — 11 septiembre 2026
- Tampico, Tamps. — Expo Tampico — 12 septiembre 2026
- Villahermosa, Tab. — Teatro al Aire Libre — 18 septiembre 2026
- Tuxtla Gutiérrez, Chis. — Polyforum — 19 septiembre 2026
- Torreón, Coah. — Coliseo Centenario — 26 septiembre 2026
- León, Gto. — La Velaria — 02 octubre 2026
- Tepic, Nay. — Amado Nervo — 03 octubre 2026
- San Luis Potosí, SLP — Parque Tangamanga II — 10 octubre 2026
EL RECORRIDO POR ESTADOS UNIDOS
La etapa estadounidense del "Dueño del Cielo Tour" se llevará a cabo del 6 de marzo al 9 de abril de 2026, antes de que Humbe retome su ruta por México. El cantante también insinuó que anunciará nuevas ciudades próximamente.
Estas son las fechas confirmadas en EE. UU.:
- New York, NY — Brooklyn Paramount — 06 marzo 2026
- Silverspring, MD — The Fillmore — 07 marzo 2026
- Charlotte, NC — Ovens Auditorium — 08 marzo 2026
- Orlando, FL — House of Blues — 10 marzo 2026
- Atlanta, GA — Tabernacle — 11 marzo 2026
- Chicago, IL — The Salt Shed — 14 marzo 2026
- Minneapolis, MN — The Fillmore — 15 marzo 2026
- Dallas, TX — Toyota Music Factory — 18 marzo 2026
- Houston, TX — 713 Music Hall — 19 marzo 2026
- San Antonio, TX — Majestic Theatre — 21 marzo 2026
- McAllen, TX — McAllen PAC — 22 marzo 2026
- El Paso, TX — Abraham Chavez Theatre — 24 marzo 2026
- Tucson, AZ — Rialto Theatre — 25 marzo 2026
- Phoenix, AZ — The Van Buren — 26 marzo 2026
- Denver, CO — Paramount Theatre — 29 marzo 2026
- Salt Lake City, UT — Union Event Center — 30 marzo 2026
- Seattle, WA — Moore Theatre — 01 abril 2026
- Portland, OR — Roseland Theater — 02 abril 2026
- Sacramento, CA — Channel 24 — 04 abril 2026
- San José, CA — San Jose Civic — 05 abril 2026
- Riverside, CA — Riverside Municipal Auditorium — 07 abril 2026
- San Diego, CA — Soma — 08 abril 2026
- Los Ángeles, CA — The Wiltern — 09 abril 2026
¿CÚANDO INICIA LA VENTA DE BOLETOS?
La fecha de venta varía según la ciudad. Para evitar perder cualquier anuncio, Humbe habilitó un registro oficial en su sitio web, donde los fans pueden inscribirse para recibir información detallada y acceso anticipado.