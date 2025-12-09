A 13 años de su partida, Jenni Rivera continúa reinando en la música regional mexicana

Este 9 de diciembre de 2025 se cumplen 13 años del trágico fallecimiento de Jenni Rivera, la emblemática "Diva de la Banda", cuya voz, talento y carisma marcaron un antes y un después en la música regional mexicana.

Nacida el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California, Jenni se convirtió en un referente de perseverancia, resiliencia y entrega absoluta al escenario, dejando un legado que continúa impactando a millones de seguidores en México y Estados Unidos. A más de una década del accidente aéreo que apagó su vida, la memoria de Jenni permanece intacta.

A 13 AÑOS DE SU PARTIDA

El 8 de diciembre de 2012, Jenni Rivera se presentó en el Auditorio Banamex de Monterrey, donde ofreció un concierto lleno de energía y emotividad. Interpretó éxitos como "Mariposa de Barrio", "Inolvidable" y "Cuando muere una dama", conectando profundamente con miles de seguidores que jamás imaginaron que sería la última vez que la verían en un escenario.

Horas después, abordó un avión privado Learjet 25 con destino a Toluca para continuar con sus compromisos profesionales. Según los reportes oficiales, la aeronave se desplomó durante la madrugada cerca de Iturbide, Nuevo León, poco después del despegue. El impacto fue fatal para todos los ocupantes: Jenni Rivera, su publicista, su asistente personal y el piloto.

La noticia sacudió a México, Estados Unidos y a toda la comunidad latina. Su funeral en Los Ángeles reunió a miles de admiradores que acudieron a despedirse de la mujer que había conquistado corazones con su voz poderosa y su personalidad auténtica.

SU LEGADO SIGUE VIVO

Desde 2012, la familia Rivera ha impulsado diversos proyectos para mantener presente la figura de Jenni. Entre los más destacados se encuentran álbumes póstumos y compilaciones de sus mayores éxitos, los cuales lograron colocarse en las primeras posiciones de popularidad en plataformas y listas musicales.

También sobresale la serie biográfica Mariposa de Barrio, estrenada en 2017, que permitió a una nueva generación acercarse a su historia marcada por luchas personales, logros profesionales y una inigualable fortaleza.

Además, la familia continúa organizando conciertos homenaje, produciendo documentales y manteniendo la presencia de su música en plataformas digitales, garantizando que nuevas y antiguas generaciones mantengan viva la memoria de la "Diva de la Banda".

A 13 años de su partida, Jenni Rivera sigue siendo un ícono indiscutible de la música regional mexicana. Su vida, su obra y su espíritu permanecen en la memoria colectiva de un público que la convirtió en leyenda.