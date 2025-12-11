¿Supergirl y Avenger estrenan tráiler el mismo día? Esto sabemos

El universo DC vuelve a colocarse en el centro de la conversación mundial tras confirmarse que el primer adelanto oficial de Supergirl llegará este jueves 11 de diciembre a las 11:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Con esto, se despejan los rumores que habían circulado desde inicios de mes y que mantenían en expectativa a millones de seguidores.

Durante varios días, el fandom estuvo atado a teoría tras teoría, pues las cuentas oficiales solo habían informado que el material promocional se liberaría entre el 8 y el 12 de diciembre, sin especificar fecha exacta. En aquel entonces, lo único confirmado era que algunos medios y creadores de contenido ya habían tenido acceso anticipado al adelanto.

La emoción escaló todavía más el 10 de diciembre, cuando una cuenta regresiva digital apareció sorpresivamente en Times Square, Nueva York. Las imágenes se viralizaron casi de inmediato, llevando a muchos a creer que la revelación ocurriría ese mismo día.

Milly Alcock saltó a la fama internacional gracias a su interpretación de la joven Rhaenyra Targaryen en La Casa del Dragón , la exitosa precuela de Game of Thrones . Su actuación destacó por transmitir con naturalidad la complejidad emocional de un personaje destinado al poder: una mezcla de vulnerabilidad, rebeldía y una fuerte determinación por defender su derecho al trono. A pesar de aparecer solo en la primera parte de la temporada, sus escenas se convirtieron en algunas de las más comentadas y mejor recibidas por la crítica, al punto de convertirla en una revelación dentro de la

industria.

UN POSIBLE ENFRENTAMIENTO ENTRE GIGANTES: DC Y MARVEL EN LA MISMA FECHA

El lanzamiento del adelanto de Supergirl coincidió con una oleada adicional de rumores que apuntaban a un escenario interesante, la posibilidad de que Marvel decidiera publicar el primer tráiler de Avengers: Doomsday el mismo 11 de diciembre.

Aunque ningún estudio ha confirmado esta fecha, varios reportes sugieren que el avance podría proyectarse en salas junto al estreno de Avatar: Fuego y Cenizas el 19 de diciembre de 2025. Esto desató especulación inmediata sobre un posible choque de estrategias promocionales entre ambas franquicias.

De ocurrir un lanzamiento simultáneo, las redes sociales se convertirían en el principal terreno de competencia, señalando qué universo domina la atención global. Sin embargo, esta vez la contienda tendría un contexto diferente: DC llega fortalecido por el éxito de Superman, la primera piedra del nuevo proyecto creativo supervisado por James Gunn, mientras Marvel busca reencontrar estabilidad tras un periodo complicado.

MILLY ALCOCK, LA FIGURA QUE ENCABEZA ESTA NUEVA ETAPA

La actriz se ha posicionado como el rostro más representativo de esta renovación dentro del universo DC. Su interpretación previa de Kara Zor-El fue celebrada por capturar la mezcla ideal de fuerza emocional y espíritu juvenil, cualidades que ahora se profundizarán en su primera película individual.

El póster oficial presentado recientemente refuerza esta visión. La imagen muestra a una Supergirl con una presencia poderosa, decidida y humana, rasgos que coinciden con la línea narrativa marcada por Gunn, quien apuesta por un enfoque más cercano a las historias de los cómics, pero con un desarrollo emocional mucho más sólido.

Supergirl no solo ampliará el legado kryptoniano, sino que también reforzará la estructura narrativa que DC pretende implementar para posicionarse nuevamente en la cima del cine de superhéroes.

Esta nueva producción se convierte en un elemento decisivo para el renacimiento del universo DC, que hoy camina con una identidad mejor definida y con el respaldo del público tras los aciertos recientes del estudio. Al mismo tiempo, la expectativa generada por un posible enfrentamiento de estrenos con Marvel añade un componente adicional de emoción en la conversación global.