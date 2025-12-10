¿Quiénes cantarán Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe este 2025 y cómo ver la transmisión en vivo?

La celebración del 12 de diciembre dedicada a la Virgen de Guadalupe es, año tras año, uno de los momentos más importantes para millones de devotos en México y el mundo. No es solo una tradición, sino un encuentro emocional, familiar y profundamente arraigado en la identidad mexicana.

Muchos viajan hasta la Basílica en la Ciudad de México, mientras que otros siguen la transmisión desde sus hogares. Para ambos, la serenata a la "Morenita del Tepeyac" es un momento obligado.

Este 2025, Televisa prepara una edición especialmente emotiva, ya que la televisora celebra 90 años de transmisiones y 29 años bajo la producción de Miguel Ángel Herros, quien nuevamente reúne a una larga lista de voces reconocidas para rendir homenaje a la Virgen.

ARTISTAS CONFIRMADOS PARA LAS MAÑANITAS A LA VIRGEN DE GUADALUPE 2025

El elenco de este año llega cargado de tradición, potencia vocal y figuras que el público mexicano aprecia profundamente. Entre los artistas que cantarán a la Virgen se encuentran:

Lucero

Carlos Rivera

Edith Márquez

Aída Cuevas

Daniela Romo

Valeria Cuevas

Alex Fernández

Guadalupe Pineda y Mariana Gurrola

Víctor García

Lucero Mijares

María Victoria

Ana Cirré

Alexander Acha

A ellos se suman Viviann Baeza, Denisse de Kalafe, Carolina Ross, Esmeralda Ugalde, el Coro de la obra Malinche, Sara Ángel, el Mariachi Fiesta de México y el Mariachi Gama 1000. Todo bajo la dirección del Maestro Jesús Gama y con arreglos especiales del Maestro Eduardo Magallanes, quienes darán ese toque solemne y emotivo que distingue esta festividad.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA TRANSMISIÓN EN VIVO?

Para quienes no puedan acudir a la Basílica, la serenata y la misa estarán disponibles en vivo y de forma gratuita a través de:

Canal 1 (TV Azteca) Canal 2 (Televisa) Vix Premium (streaming)

La transmisión iniciará la noche del jueves 11 de diciembre, avanzando hacia la medianoche del día 12, cuando se entonan Las Mañanitas. Posteriormente, se llevará a cabo la misa solemne, también disponible en los mismos canales y plataformas.

Televisa promete una edición cargada de emoción, tradición y voces que, sin duda, tocarán fibras sensibles en millones de hogares.