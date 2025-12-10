  • 24° C
Farándula

¿Quiénes cantarán Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe este 2025 y cómo ver la transmisión en vivo?

Televisa prepara una edición especialmente emotiva, ya que la televisora celebra 90 años de transmisiones desde la Basílica de la Ciudad de México

Dic. 10, 2025
La celebración del 12 de diciembre dedicada a la Virgen de Guadalupe es, año tras año, uno de los momentos más importantes para millones de devotos en México y el mundo. No es solo una tradición, sino un encuentro emocional, familiar y profundamente arraigado en la identidad mexicana.

Muchos viajan hasta la Basílica en la Ciudad de México, mientras que otros siguen la transmisión desde sus hogares. Para ambos, la serenata a la "Morenita del Tepeyac" es un momento obligado.

Este 2025, Televisa prepara una edición especialmente emotiva, ya que la televisora celebra 90 años de transmisiones y 29 años bajo la producción de Miguel Ángel Herros, quien nuevamente reúne a una larga lista de voces reconocidas para rendir homenaje a la Virgen.

ARTISTAS CONFIRMADOS PARA LAS MAÑANITAS A LA VIRGEN DE GUADALUPE 2025

El elenco de este año llega cargado de tradición, potencia vocal y figuras que el público mexicano aprecia profundamente. Entre los artistas que cantarán a la Virgen se encuentran:

  • Lucero
  • Carlos Rivera
  • Edith Márquez
  • Aída Cuevas
  • Daniela Romo
  • Valeria Cuevas
  • Alex Fernández
  • Guadalupe Pineda y Mariana Gurrola
  • Víctor García
  • Lucero Mijares
  • María Victoria
  • Ana Cirré
  • Alexander Acha

A ellos se suman Viviann Baeza, Denisse de Kalafe, Carolina Ross, Esmeralda Ugalde, el Coro de la obra Malinche, Sara Ángel, el Mariachi Fiesta de México y el Mariachi Gama 1000. Todo bajo la dirección del Maestro Jesús Gama y con arreglos especiales del Maestro Eduardo Magallanes, quienes darán ese toque solemne y emotivo que distingue esta festividad.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA TRANSMISIÓN EN VIVO?

Para quienes no puedan acudir a la Basílica, la serenata y la misa estarán disponibles en vivo y de forma gratuita a través de:

  1. Canal 1 (TV Azteca)
  2. Canal 2 (Televisa)
  3. Vix Premium (streaming)

La transmisión iniciará la noche del jueves 11 de diciembre, avanzando hacia la medianoche del día 12, cuando se entonan Las Mañanitas. Posteriormente, se llevará a cabo la misa solemne, también disponible en los mismos canales y plataformas.

Televisa promete una edición cargada de emoción, tradición y voces que, sin duda, tocarán fibras sensibles en millones de hogares.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


