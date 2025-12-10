Bu Cuarón responde al ‘hate’ tras abrir el concierto de Dua Lipa en CDMX: “Fue mi primer estadio”

Bu Cuarón, hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, quedó en el centro de la polémica luego de su participación como acto abridor en el último concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México. Lo que para la joven cantante significaba un gran paso en su carrera terminó por desatar una intensa ola de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron su talento, su dicción al cantar en español y la forma en la que llegó a ese escenario.

Tras su presentación, las opiniones negativas se multiplicaron: internautas aseguraron que Bu “carece de voz”, que “no se le entiende al cantar” y que su dicción “no es la adecuada”. Además, la polémica creció cuando la hija del cineasta dijo que era mitad italiana, una frase que muchos compararon con la polémica declaración de Ángela Aguilar sobre ser “25 por ciento argentina”.

BU CUARÓN RESPONDE AL ‘HATE’ TRAS ABRIR EL CONCIERTO DE DUA LIPA

En medio de la discusión, Bu Cuarón publicó en Instagram un video donde aparece cantando y tocando el piano, acompañado del mensaje: “Escuché que les interesaba cómo canto”. Con ello buscaba responder directamente a las críticas que ha leído en los últimos días. Sin embargo, la estrategia no funcionó como esperaba: los comentarios negativos continuaron.

“Que padre. Que no se vuelva a repetir”, “No hubieras subido nada”, “A trabajar mami, lo que no se gana con conectes se gana con años de experiencia”, se lee entre algunas de las reacciones.

El clip muestra a la joven interpretando “Porque te vas”, tema de Jeanette. Pero lejos de calmar la polémica, su interpretación reactivó los señalamientos. Una usuaria criticó nuevamente su acento y le sugirió cantar en inglés, a lo que Bu contestó: “porque soy mitad italiana lol”.

COMPARACIONES CON ÁNGELA AGUILAR Y NUEVAS ACLARACIONES

La respuesta provocó molestia entre usuarios, quienes la compararon con Ángela Aguilar y sus polémicas declaraciones sobre su ascendencia. “Haz una colaboración con Ángela Aguilar”, “Pídele clases, ella estudió ópera desde los 4 años”, escribieron algunos.

A otro usuario, Bu Cuarón le explicó las circunstancias que rodearon su aparición en el Foro Sol: aseguró que fue invitada apenas dos días antes del concierto de Dua Lipa y que llegó esa misma mañana a México, aún con jet lag.

“Fue mi primer estadio y solo quiero mejorar”, expresó.

A pesar de las críticas, la joven de 21 años ha mostrado disposición para seguir trabajando en su música y enfrentar los comentarios. Mientras tanto, su nombre continúa en tendencia, aunque no por las razones que ella esperaba.