Gloria Trevi demanda por 180 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego; acusa a TV Azteca y Paty Chapoy

La escena del entretenimiento mexicano volvió a encenderse este miércoles, luego de que la cantante regiomontana Gloria Trevi revelara que presentó una demanda millonaria por 180 millones de dólares contra el empresario Ricardo Salinas Pliego.

El anuncio surgió durante un adelanto de entrevista con la escritora y periodista Sabina Berman, difundido en redes sociales, y rápidamente generó un intenso debate público.

GLORIA TREVI DEMANDA POR 180 MILLONES DE DÓLARES A RICARDO SALINAS PLIEGO

En el fragmento compartido por Berman, Trevi señala directamente a los presuntos responsables de su encarcelamiento en Brasil a inicios de los años 2000. La artista acusa a TV Azteca propiedad de Salinas Pliego y a la conductora Patricia Chapoy de haber "presionado a las autoridades" para que se dictara su condena, un capítulo que marcó profundamente su carrera y vida personal.

La entrevista completa será transmitida este jueves por la noche en el programa Largo Aliento, conducido por Sabina Berman y emitido por Canal 14. Una repetición está programada para el sábado en Canal 11, donde se espera que Trevi exponga pruebas documentales que, asegura, respaldan sus señalamientos.

UNA DISPUTA QUE VIENE DE LEJOS

El conflicto entre Gloria Trevi y TV Azteca no es nuevo. Desde el polémico caso que en 2000 llevó a la cantante a enfrentar un proceso legal en Brasil, diversos programas de espectáculos vincularon a Trevi con investigaciones mediáticas que, según ella, contribuyeron a su encarcelamiento.

Ahora, la demanda presuntamente presentada ante tribunales en Estados Unidos reclama una compensación por daños, perjuicios y difamación relacionados con aquel episodio que marcó a la industria internacional del entretenimiento.

Aunque el avance no profundiza en los detalles jurídicos, Trevi adelanta que presentará evidencia que reforzará su narrativa durante la emisión completa del programa.

REACCIONES INMEDIATAS Y EFECTOS POSIBLES

La revelación no tardó en desatar reacciones en redes sociales y entre comentaristas de espectáculos. Para algunos, las declaraciones de Trevi reavivan interrogantes sobre el papel que desempeñan los medios en casos judiciales de alto perfil. Para otros, la demanda abre la puerta a revisar responsabilidades históricas dentro de la industria.

A la espera de la entrevista íntegra, el tema ya figura entre los más comentados y podría significar un nuevo capítulo en una de las disputas más prolongadas y polémicas del entretenimiento mexicano.