  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 10 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

A 20 años del estreno de "Las Crónicas de Narnia", los protagonistas se reencuentran: Así lucen

A dos décadas del estreno El león, la bruja y el ropero (2005), parte del elenco volvió a reunirse en un emotivo encuentro que desató nostalgia

Dic. 10, 2025
A 20 años del estreno de Las Crónicas de Narnia, los protagonistas se reencuentran: Así lucen

Tras 20 años después, los protagonistas de Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero sorprendieron al reunirse para recrear una de las fotografías más icónicas del rodaje, un encuentro emotivo que desató la nostalgia entre miles de fanáticos alrededor del mundo.

La actriz Georgie Henley, quien dio vida a Lucy Pevensie, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que recrea una imagen tomada durante el rodaje de la primera película, acompañada de un mensaje de agradecimiento y recuerdos sobre la saga que marcó a toda una generación.

PROTAGONISTAS DE NARNIA SE REENCUENTRAN 20 AÑOS DESPUÉS

 “¡¡¡¡¡20 años!!!!!!” escribió Henley al publicar la foto. “Realmente no tengo palabras excepto gracias, Andrew (Adamson) por crear magia de la vida real y dejarnos ser parte de ella, y gracias a todos los que aman la película tanto como a nosotros nos encantó hacerla”. La actriz también adelantó que publicará más imágenes del reencuentro del llamado “clan Narnia”.

Aunque cada actor tomó rumbos distintos dentro y fuera del entretenimiento, la saga continúa siendo un punto de conexión entre ellos. La reunión, espontánea y sin anuncios previos, generó una ola de nostalgia entre los seguidores que crecieron con la historia de los hermanos Pevensie.

La publicación de Henley coincide además con el interés renovado por Narnia, impulsado por los proyectos de nuevas adaptaciones que prepara Netflix bajo la dirección de Greta Gerwig.

Si bien el reencuentro no está vinculado con estas producciones, funciona como un recordatorio del impacto que tuvo la versión cinematográfica de 2005, una película que, a dos décadas de su estreno, sigue viva en la memoria colectiva.

UN LEGADO QUE MARCÓ A TODA UNA GENERACIÓN

Estrenada en diciembre de 2005, la adaptación dirigida por Andrew Adamson se convirtió rápidamente en un fenómeno global: recaudó más de 745 millones de dólares en taquilla y dio inicio a una trilogía basada en la obra de C.S. Lewis.

El elenco principal, integrado por Georgie Henley (Lucy), Skandar Keynes (Edmund), Anna Popplewell (Susan) y William Moseley (Peter), alcanzó fama internacional siendo apenas adolescentes, convirtiéndose en referentes del cine familiar de los años 2000.

Para muchos espectadores, la cinta representó su primera visita al universo de Narnia, un mundo de fantasía que dejó una huella profunda en la cultura popular.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Carlos Adyan, el presentador que protagonizó un incómodo momento con Fátima Bosch en Telemundo
Farándula

Carlos Adyan, el presentador que protagonizó un incómodo momento con Fátima Bosch en Telemundo

Diciembre 10, 2025

La tensión provocó que la Miss Universo abandonara el set sin previo aviso, generando debate sobre los límites en las entrevistas

VIDEO| Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar “Acróstico” junto a sus hijos
Farándula

VIDEO| Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar “Acróstico” junto a sus hijos

Diciembre 10, 2025

La cantante colombiana emocionó a miles de fanáticos al invitar a sus hijos Sasha y Milan a cantar con ella en el show

Robe Iniesta, leyenda del rock español y fundador de Extremoduro, fallece a los 63 años
Farándula

Robe Iniesta, leyenda del rock español y fundador de Extremoduro, fallece a los 63 años

Diciembre 10, 2025

La música despide a una voz única que marcó generaciones. El fundador de Extremoduro deja un legado artístico y humano que seguirá resonando