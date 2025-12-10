A 20 años del estreno de "Las Crónicas de Narnia", los protagonistas se reencuentran: Así lucen

Tras 20 años después, los protagonistas de Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero sorprendieron al reunirse para recrear una de las fotografías más icónicas del rodaje, un encuentro emotivo que desató la nostalgia entre miles de fanáticos alrededor del mundo.

La actriz Georgie Henley, quien dio vida a Lucy Pevensie, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que recrea una imagen tomada durante el rodaje de la primera película, acompañada de un mensaje de agradecimiento y recuerdos sobre la saga que marcó a toda una generación.

PROTAGONISTAS DE NARNIA SE REENCUENTRAN 20 AÑOS DESPUÉS

“¡¡¡¡¡20 años!!!!!!” escribió Henley al publicar la foto. “Realmente no tengo palabras excepto gracias, Andrew (Adamson) por crear magia de la vida real y dejarnos ser parte de ella, y gracias a todos los que aman la película tanto como a nosotros nos encantó hacerla”. La actriz también adelantó que publicará más imágenes del reencuentro del llamado “clan Narnia”.

Aunque cada actor tomó rumbos distintos dentro y fuera del entretenimiento, la saga continúa siendo un punto de conexión entre ellos. La reunión, espontánea y sin anuncios previos, generó una ola de nostalgia entre los seguidores que crecieron con la historia de los hermanos Pevensie.

La publicación de Henley coincide además con el interés renovado por Narnia, impulsado por los proyectos de nuevas adaptaciones que prepara Netflix bajo la dirección de Greta Gerwig.

Si bien el reencuentro no está vinculado con estas producciones, funciona como un recordatorio del impacto que tuvo la versión cinematográfica de 2005, una película que, a dos décadas de su estreno, sigue viva en la memoria colectiva.

UN LEGADO QUE MARCÓ A TODA UNA GENERACIÓN

Estrenada en diciembre de 2005, la adaptación dirigida por Andrew Adamson se convirtió rápidamente en un fenómeno global: recaudó más de 745 millones de dólares en taquilla y dio inicio a una trilogía basada en la obra de C.S. Lewis.

El elenco principal, integrado por Georgie Henley (Lucy), Skandar Keynes (Edmund), Anna Popplewell (Susan) y William Moseley (Peter), alcanzó fama internacional siendo apenas adolescentes, convirtiéndose en referentes del cine familiar de los años 2000.

Para muchos espectadores, la cinta representó su primera visita al universo de Narnia, un mundo de fantasía que dejó una huella profunda en la cultura popular.