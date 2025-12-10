Una Familia de Diez: ¿Qué pasará con Don Arnoldo tras la muerte de Eduardo Manzano?

La muerte del actor Eduardo Manzano, una de las figuras más queridas de la comedia mexicana, dejó un vacío profundo entre colegas y fanáticos.

¿QUÉ SIGUE PARA LAS PRÓXIMAS TEMPORADAS DE UNA FAMILIA DE DIEZ?

Sin embargo, su legado en Una Familia de Diez continuará vivo por un año más, gracias a que el actor dejó completamente grabadas las temporadas 12 y 13 antes de su fallecimiento.

Esto significa que Don Arnoldo López Cornejo seguirá en pantalla hasta 2026, permitiendo al público despedirse gradualmente del entrañable abuelo que se convirtió en el corazón humorístico de la serie.

HIJO DE EDUARDO MANZANO DETALLA QUÉ PASARÁ CON EL PERSONAJE DE DON ARNOLDO

Ariel Manzano, uno de sus hijos, comunicó en redes sociales que su padre terminó las grabaciones de ambas temporadas, despejando dudas sobre el futuro del personaje.

"Sí habrá Don Arnoldo en las próximas temporadas 12 y 13, ya que mi papá dejó grabadas completas las dos temporadas y lo podrán disfrutar aproximadamente de un año más", anunció.

El actor agregó que estos episodios darán a la audiencia la oportunidad de acompañar una despedida paulatina, remarcando una frase que caló entre los seguidores: "Dentro de cada tristeza hay un regalo".

La confirmación llegó poco después del fallecimiento de Manzano a los 87 años. Su hijo Lalo, también a través de redes sociales, informó sobre la muerte del comediante con un mensaje emotivo en el que destacó tanto su grandeza profesional como humana.

"Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón", escribió. "Mi padre... un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo". Acompañó el mensaje con una fotografía reciente junto a él y la frase: "Te amo, papito hermoso".

COMPLICACIONES DE SALUD DE EDUARDO MANZANO

En sus últimos años, Manzano enfrentó complicaciones derivadas de una infección biliar que padecía desde 2021.

Aunque surgieron rumores sobre un posible deterioro grave, su esposa Susana Parra los desmintió, asegurando que el actor mantenía su buen ánimo, apetito y su conocido sentido del humor hasta el final.

TRAYECTORIA Y LEGADO EN LA COMEDIA MEXICANA

Nacido en 1937, Eduardo Manzano se consolidó como una figura central del humor televisivo gracias a Los Polivoces, dúo que marcó la comedia en Latinoamérica con personajes como Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y el comandante Agallón Mafafas.

Su carrera fue extensa y diversa, desde cine y televisión hasta su resurgimiento en 2007 con Una Familia de Diez, donde logró conquistar a nuevas generaciones. El estreno de las temporadas 12 y 13 en 2026 funcionará como un homenaje natural a su trayectoria.

Serán los últimos capítulos que Manzano dejó listos, un regalo para quienes crecieron con su humor y para quienes lo descubrieron en esta etapa final.

Su despedida se dará como él habría querido: entre risas, cariño y el recuerdo de un personaje que ya es parte de la historia de la comedia mexicana.