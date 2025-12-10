Carlos Adyan, el presentador que protagonizó un incómodo momento con Fátima Bosch en Telemundo

La reciente salida de Fátima Bosch, actual Miss Universo, del programa Pica y se extiende de Telemundo, abrió otro capítulo en las controversias que han marcado su coronación. Según Infobae, el incidente ocurrió mientras la reina mexicana respondía preguntas relacionadas con supuestas irregularidades en el certamen y con los señalamientos legales que involucran a directivos de la organización. Lo sucedido fue transmitido en el programa, donde los presentadores explicaron a la audiencia lo ocurrido.

El momento llamó la atención no solo por la reacción de Bosch, sino porque reactivó los debates pendientes desde su triunfo y la manera en que los medios han abordado estos temas.

Durante la grabación, los conductores profundizaron en los rumores que han acompañado los primeros días del reinado de Bosch. Entre ellos sobresalieron las acusaciones de irregularidades en la elección y la supuesta demanda por difamación atribuida a Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo Tailandia.

Carlos Adyan formuló una de las preguntas más comentadas: ¿por qué la candidata de Costa de Marfil no pudo obtener la corona? Considerando que el debate público señalaba dificultades con su pasaporte. Bosch respondió que todas deberían contar con las mismas oportunidades, aunque reconoció que la organización "es una empresa que necesita a alguien que pueda viajar fácilmente por el mundo".

EL PUNTO CRÍTICO: LAS DUDAS SOBRE RAÚL ROCHA CANTÚ

Otro momento tenso ocurrió cuando Lourdes Stephen cuestionó a Bosch sobre las controversias financieras que rodean al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de la Organización Miss Universo. Reportes internacionales señalan que algunas de sus cuentas están bajo revisión o congelamiento.

Bosch respondió que Miss Universo representa un sueño y que su papel es inspirar a mujeres, por lo que prefería no mezclar su labor con asuntos externos. Al insistir sobre la presunta demanda en Tailandia, dijo no tener conocimiento formal al respecto y sugirió "darle vuelta a la hoja" para enfocarse en temas de empoderamiento femenino.

¿Por qué Fátima Bosch abandonó el set?

Tras varios minutos de preguntas delicadas, la tensión se hizo evidente. Según la producción, luego del primer bloque salió de las instalaciones sin comunicarlo directamente al equipo. Lourdes Stephen informó en vivo que la Miss Universo no continuaría en el programa y más tarde Carlos Adyan explicó que se enteraron de la situación cuando producción les notificó.

CARLOS ADYAN, EL PRESENTADOR INVOLUCRADO

El incidente también despertó interés en la trayectoria del conductor que formuló varias de las preguntas más incisivas. Carlos Adyan nació en Puerto Rico y se mudó a Estados Unidos a los quince años junto a su madre y su hermano. Aunque dominaba el inglés, inicialmente temía hablar por su acento. Con el tiempo superó la inseguridad y llegó a presidir la Sociedad Nacional de Honor en su escuela.

Su carrera televisiva comenzó en Miami. Antes de llegar a Telemundo trabajó como asistente personal de Marc Anthony. Más adelante audicionó para la cadena y su primera aparición fue como reportero de tráfico en un noticiero local, experiencia que le permitió aprender a manejar transmisiones en vivo. Su trayectoria continuó en Acceso Local, más tarde en Suelta la sopa y finalmente en En casa con Telemundo en 2020, donde se consolidó como una figura muy seguida por el público hispanohablante joven.