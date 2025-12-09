Fátima Bosch abandona programa de televisión tras entrevista incómoda y desatan nueva polémica

Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, volvió a colocarse en el centro de la controversia luego de abandonar una entrevista en el programa Pica y se Extiende, de Telemundo, tras incomodarse con las preguntas relacionadas con los escándalos que han opacado su coronación.

El nombre de la reina mexicana ha estado bajo los reflectores desde antes de obtener la corona en noviembre pasado, luego de que confrontara a Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo Tailandia, por presuntos insultos durante un evento. A esto se suman cuestionamientos sobre la legitimidad de su triunfo y una demanda penal por presunta difamación interpuesta por el propio Itsaragrisil.

FÁTIMA BOSCH ABANDONA PROGRAMA DE TELEVISIÓN

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, Bosch fue cuestionada durante la entrevista por estos señalamientos, así como por las visas de las participantes del certamen y el estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien sufrió un accidente durante la competencia.

Ante la insistencia en estos temas, la mexicana expresó su inconformidad y reclamó que no se le preguntara sobre su labor actual como Miss Universo.

"A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan únicamente cosas que son polémicas", señaló visiblemente incómoda.

@kaospoliciacoypolitico Fátima Bosch abandona entrevista en Telemundo Miss Universo 2026 Fátima Bosch se retiró de una entrevista en Telemundo tras considerar incómodas algunas preguntas de los conductores, situación que la llevó también a cancelar su gira de medios por la televisora. El momento generó opiniones divididas en redes sociales, donde usuarios debaten sobre los límites entre la promoción y el respeto en las entrevistas.

Los conductores Lourdes Stephen y Carlos Adyan indicaron posteriormente que Bosch se levantó de la entrevista sin cumplir las secciones pactadas y abandonó el estudio sin avisar.

LO QUE OCURRIÓ DETRÁS DE CÁMARAS

Carlos Adyan reveló que fuera de cámaras, Bosch le confirmó que su padre estaba atendiendo a nivel legal la demanda presentada por Nawat Itsaragrisil y que estaban enterados de que el proceso judicial sí existía.

Además, la producción del programa había preparado una celebración con mariachis para la Miss Universo, pero la joven se negó a participar, argumentando que "no tenía nada que celebrar". Según los presentadores, Bosch incluso rechazó el transporte asignado por la cadena y decidió retirarse en un servicio de aplicación.

"Según nos confirman de la producción, Fátima estuvo muy molesta, entregó el vestuario y ni siquiera quiso aceptar el transporte que le tenían confirmado y se fue en Uber", relató Adyan.

Ni los conductores ni el equipo de producción supieron de inmediato que Bosch había salido del estudio hasta que se les informó que no estaría en el siguiente segmento programado.

UNA NUEVA CONTROVERSIA

Este episodio se suma a la serie de polémicas que han rodeado su reinado, incluidas las denuncias de presunto fraude y las investigaciones en curso contra Raúl Rocha, presidente del certamen, a quien le fueron congeladas sus cuentas bancarias en México.

Hasta el momento, Fátima Bosch no ha emitido ninguna postura pública sobre lo ocurrido en el programa ni sobre las declaraciones hechas por los conductores.