¿Por qué Eduin Caz rompió una pantalla en pleno concierto en Colombia?

El vocalista de una de las agrupaciones más populares del regional mexicano, Eduin Caz, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral durante su concierto del pasado sábado 6 de diciembre en Bogotá, Colombia.

Lo que comenzó como una presentación llena de energía y conexión con los asistentes terminó convirtiéndose en uno de los clips más comentados en redes sociales, luego de que el cantante rompiera una pantalla del escenario en los segundos finales de su show.

EDUIN CAZ ROMPIÓ UNA PANTALLA EN PLENO CONCIERTO EN COLOMBIA

El incidente ocurrió cuando Caz observó una pantalla que forma parte del montaje técnico del concierto, donde se muestra un cronómetro que indica a los artistas cuánto tiempo les queda sobre el escenario.

Al percatarse de que su presentación estaba por concluir, el cantante, entre risas y la emoción del momento, tomó una botella y la lanzó contra la pantalla, rompiéndola mientras era animado por quienes lo acompañaban.

"Bogotá está triste porque ya se me acabó el tiempo", dijo entre carcajadas frente al público, agregando de inmediato: "De aquí nos vamos hasta que amanezca, Bogotá", lo que desató euforia entre los asistentes.

Videos grabados por los asistentes comenzaron a circular rápidamente, convirtiendo el "botellazo" en uno de los clips más compartidos del fin de semana. Algunos fanáticos bromearon con la "crisis de tiempo" en el escenario, mientras otros celebraron que Caz mantuviera el ambiente festivo incluso en los últimos segundos del concierto.

El episodio se suma a los momentos inesperados que suelen marcar las presentaciones del cantante, caracterizadas por su energía, humor e interacción directa con el público. Pese a la pantalla rota, el show continuó sin contratiempos, y Eduin Caz mantuvo a los fans animados hasta el final.

EDUIN CAZ SE DISCULPA TRAS EL INCIDENTE

Pese al ambiente festivo, la acción generó polémica en redes sociales. Mientras algunos usuarios calificaron el gesto como "violento" e "innecesario", otros lo tomaron como una muestra de espontaneidad del cantante, destacando su sentido del humor y cercanía con el público.

Consciente de la reacción que provocó, horas después Eduin Caz publicó un mensaje en el que pidió disculpas y reconoció que su impulso había sido exagerado:

"GRACIAS BOGOTÁ. Mándenme a dónde deposito lo de la tele, perdón jajaja #LOSAMO", escribió en tono relajado.

Lejos de opacar la presentación, el incidente reforzó la imagen del artista como un intérprete espontáneo y apasionado, capaz de convertir un error en un momento memorable para sus seguidores. En Bogotá, el cantante volvió a demostrar por qué sus conciertos son de los más comentados y esperados dentro del regional mexicano.