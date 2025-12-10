  • 24° C
Farándula

Robe Iniesta, leyenda del rock español y fundador de Extremoduro, fallece a los 63 años

La música despide a una voz única que marcó generaciones. El fundador de Extremoduro deja un legado artístico y humano que seguirá resonando

Dic. 10, 2025
La música española está de luto. Robe Iniesta, figura fundamental del rock en español y creador de la mítica banda Extremoduro, ha fallecido a los 63 años, dejando tras de sí una huella imborrable en la cultura contemporánea.

Considerado por muchos como un poeta salvaje, un pensador incómodo y un humanista extremo, Robe transformó la manera de entender el rock desde finales de los años 80. Con su voz desgarrada y letras profundas, impulsó a Extremoduro a convertirse en una de las bandas más influyentes del panorama musical hispano.

UN LEGADO QUE CAMBIÓ LA MÚSICA EN ESPAÑOL

Desde la fundación de Extremoduro, Robe lideró una revolución sonora y lírica que cristalizó en discos emblemáticos como "Agila" o "La Ley Innata". Tras la disolución del grupo en 2017, el artista continuó su camino en solitario, explorando nuevas formas de expresión. Su álbum "Mayéutica" reafirmó que su creatividad seguía tan afilada como siempre.

En noviembre de 2024, el músico tuvo que suspender varios conciertos en Madrid debido a un tromboembolismo pulmonar, una complicación de salud que lo obligó a apartarse temporalmente de los escenarios.

UN ADIÓS QUE ESTREMECE A GENERACIONES

La noticia de su muerte fue confirmada por su agencia y por El Dromedario Récords, sello que acompañó buena parte de su trayectoria. El mensaje publicado por la discográfica reflejaba la admiración y el cariño acumulados durante décadas:

"Hoy nos toca decir adiós al maestro, al humanista, al literato y al artista que hizo temblar el alma de generaciones enteras. Todo el que trabajó con él salió siendo mejor profesional... y mejor persona".

En su despedida, la productora destacó no solo su talento musical, sino su carácter firme, su compromiso ético y su capacidad para inspirar a quienes lo rodeaban. Lo describieron como alguien capaz de enfrentarse a cualquier poder, fiel a sus principios, incluso si eso implicaba empezar de cero.

RECONOCIMIENTOS A UNA VIDA EXCEPCIONAL

Durante el último año, Iniesta recibió importantes honores que consolidaban su lugar en la cultura española: la Medalla de Oro a las Bellas Artes 2024, el reconocimiento como Hijo Predilecto de Plasencia y la inauguración de la Avenida Roberto Iniesta en su ciudad natal. Su música incluso acompañó campañas culturales nacionales, como la del Museo del Prado.

UN FINAL QUE DEJA UN VACÍO INMENSO

Para miles de seguidores, Robe fue más que un músico: fue un guía, un poeta callejero que transformó el dolor, la rabia y la belleza en canciones inmortales. Su legado seguirá vivo en cada verso, en cada escenario y en cada joven que descubra su obra.

"El público le dio la vida y él se la devolvió multiplicada", escribió su equipo en la emotiva despedida. "Vuela alto, hombre pájaro".

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


