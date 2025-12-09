Ricardo Pérez le cocina chilaquiles a Ibai: así fue el momento que selló la paz gastronómica entre México y España

Ricardo Pérez, integrante de La Cotorrisa, protagonizó uno de los momentos más comentados entre la comunidad mexicana y española: la primera vez que Ibai Llanos probó unos chilaquiles "hechos y derechos". El creador mexicano decidió tomar la situación en sus propias manos después de ver al streamer vasco comer versiones cuestionables del platillo, y el resultado terminó siendo una escena llena de humor, nervios y un inesperado acuerdo de paz culinaria.

LA MISIÓN DE RICARDO

Ricardo inició el video con una tarea clara: preparar unos chilaquiles dignos para que Ibai por fin probara el verdadero sabor del plato mexicano. Consciente de la poca tolerancia al picante del streamer español, decidió agregar solo un chile para no arruinar la experiencia con un exagerado ¡hostia, tío! que pudiera detener la degustación demasiado pronto.

El objetivo era simple: que Ibai sintiera el picor, pero siguiera comiendo sin miedo. Según Ricardo, se trataba de equilibrar el sabor sin convertir el momento en un reto extremo.

Mientras explicaba el proceso, Ricardo contó su técnica personal: colocar primero una cama de frijoles para que cada bocado, además del totopo, trajera un poco de ese sabor tan característico. El tiempo era clave, pues no quería que los chilaquiles se humedecieran demasiado y perdieran su textura.

Cuando finalmente presentó el plato, Ibai no tardó en reaccionar. Ricardo le explicó lo básico: el totopo es tortilla frita, pero para los españoles puede describirse como "lo más parecido a un dorito", aunque no lo sea. Entre bromas y curiosidad, todo estaba listo para el gran momento.

LA PRUEBA DEFINITIVA DE IBAI

Con una mezcla de emoción y nerviosismo, Ricardo observó mientras Ibai daba el primer bocado. La reacción fue inmediata: una diferencia abismal respecto a la versión que había probado antes. Esta vez, los sabores auténticos, la melnesa y el picante moderado hicieron que el streamer español quedara sorprendido.

"Ricardo, esto está demasiado bueno", dijo Ibai, generando un suspiro de alivio en el mexicano, quien confesó que estaba muy nervioso por la opinión del creador español.

EL GESTO QUE SELLÓ EL ACUERDO ENTRE AMBOS

Tras el éxito del platillo, ambos bromearon sobre un simbólico acuerdo diplomático entre naciones, casi como si el buen sabor de los chilaquiles hubiese resuelto cualquier disputa internacional. "Ya no nos importa, quédense el oro", dijo Ricardo entre risas, mientras Ibai no dejaba de repetir lo mucho que había disfrutado su comida.

El momento terminó con un saludo humorístico estilo "primer ministro", sellando así un divertido pacto gastronómico entre México y España.

UN ENCUENTRO QUE LOS FANS NO OLVIDARÁN

La escena rapidamente se volvió memorable para quienes siguen tanto a La Cotorrisa como a Ibai, pues mostró la esencia de ambos creadores: humor, convivencia auténtica y una buena dosis de comida mexicana preparada con cariño.

Con este gesto, Ricardo Martínez no solo defendió el honor de los chilaquiles, sino que también le regaló a Ibai una experiencia que, según él mismo dijo, estaba "en absoluto" mala... sino increíblemente buena.