VIDEO| Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar "Acróstico" junto a sus hijos

Shakira protagonizó una de las noches más emotivas de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour durante su segundo concierto en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, donde sorprendió a los 45 mil asistentes al invitar a sus hijos Sasha y Milan al escenario para interpretar juntos la canción "Acróstico".

El gesto, que mostró una faceta íntima y familiar de la artista colombiana, marcó la primera vez que los pequeños cantaron en vivo junto a su madre.

SHAKIRA SORPRENDE AL CANTAR CON SUS HIJOS

En medio de un espectáculo cargado de energía, la ovación se desató cuando la cantante presentó a Sasha y Milan, quienes aparecieron vestidos con trajes celestes y blancos. La interpretación del tema Compuesto por Shakira especialmente para ellos se convirtió en el momento más emotivo del recital.

Los niños, felices, acompañaron a su madre en una escena que fue celebrada por el público y rápidamente viralizada en redes sociales mediante videos y fotografías de los asistentes.

La reacción del auditorio no se hizo esperar: miles de fanáticos corearon cada estrofa, generando una atmósfera de celebración y ternura que envolvió el estadio. Al finalizar la canción, los pequeños abrazaron a la artista, fruto de su relación con Gerard Piqué, sellando uno de los instantes más especiales de la velada.

CIERRE DE SU GIRA EN ARGENTINA

El concierto forma parte del cierre de la gira en Argentina, que incluyó varias fechas en Buenos Aires y continuará el 14 y 15 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La serie de presentaciones ha agotado localidades y ha sido reconocida por un repertorio que repasa los éxitos más representativos de la carrera de Shakira, consolidando la conexión de la cantante con el público argentino.

El momento también recordó el impacto que tuvo el videoclip de "Acróstico", lanzado en 2023 y protagonizado por Shakira junto a sus hijos, en medio de la separación con Gerard Piqué y la mudanza de la familia a Miami. En aquel entonces, la intimidad retratada en el video, sumada al mensaje de la cantante sobre el talento y la sensibilidad artística de sus hijos, conmovió a millones de seguidores.

La noche en Buenos Aires quedó marcada por la complicidad familiar, la emoción y una presentación que combinó lo artístico con lo personal. Sasha y Milan, se despidieron del escenario junto a su madre, dejando una imagen que quedará grabada en la memoria de los presentes y en la historia reciente de la artista colombiana.