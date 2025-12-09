Emotivo homenaje de Shakira a Gustavo Cerati en Buenos Aires: “Nunca te olvidaré”

Shakira hizo vibrar al público argentino durante su primera presentación en el estadio Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. En un concierto donde la energía no decayó en ningún momento, la cantante sorprendió a los miles de presentes con un homenaje especial dedicado a Gustavo Cerati, uno de los íconos más grandes del rock en español, fallecido el 4 de septiembre de 2014.

A más de una década de su partida, la colombiana quiso honrar la memoria de su gran amigo y colaborador con un momento profundamente emotivo que marcó la noche y se convirtió en uno de los recuerdos más potentes del show.

UN REPERTORIO VIBRANTE QUE CONQUISTÓ A MILES

A lo largo del concierto, la cantante ofreció varios de sus temas más representativos, haciendo que el estadio entero cantara y bailara con ella. Canciones como La fuerte, Girl Like Me, Intuición y Estoy aquí fueron parte del repertorio que encendió al público.

“Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor”, expresó la cantante.

Durante la noche, Shakira se mostró especialmente emocionada por reencontrarse con el público argentino, apenas nueve meses después de su última visita. Con una sonrisa constante y palabras llenas de gratitud, compartió con su audiencia el cariño que siente por el país.

"Son increíbles. No saben qué alegría me da estar aquí en esta segunda vuelta, gracias por permitírmelo. ¿Por qué será que cuando vuelvo a Argentina siento que estoy en casa? ¿Serán los tantos años que venimos queriéndonos, acompañándonos?", expresó, de acuerdo con declaraciones recogidas por Infobae.

La emoción continuó cuando agregó: "Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor que no se acaba y continúa. Gracias por esperarme, gracias por estar aquí y definitivamente no hay mejor reencuentro".

EL HOMENAJE A CERATI: EL INSTANTE MÁS CONMOVEDOR DEL CONCIERTO

El momento más emotivo de la velada llegó cuando Shakira interpretó Día especial, tema que comparte con Gustavo Cerati. En las pantallas del estadio comenzaron a proyectarse imágenes del músico argentino cantando la canción que ambos crearon hace años.

La reacción del público fue inmediata y el estadio completo coreó “Cerati, Cerati, Cerati” mientras la cantante entonaba la melodía con una mezcla evidente de nostalgia y cariño. Fue un homenaje sincero, cargado de sensibilidad, que conectó profundamente con quienes crecieron escuchando al legendario líder de Soda Stereo.

Horas más tarde, Shakira compartió el video del momento en sus redes sociales, acompañado de un mensaje lleno de afecto:

“Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré, que siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial y por eso nuestra amistad durará para siempre”.

Las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando el gesto de la artista, quienes destacaron la belleza del homenaje y la amistad que unió a ambos músicos. Comentarios como “Definitivamente eres un ser humano increíble”, “Qué hermoso homenaje”, “Un beso al cielo para Cerati”, “Cerati siempre en nuestros corazones” y “Gustavo desde el cielo viendo cómo es recordado con su música”, fueron parte de las respuestas más frecuentes.

Muchos fanáticos recordaron también la colaboración artística entre ambos, destacando que parte de la magia del álbum Fijación Oral se debe al toque creativo de Cerati.

UNA AMISTAD QUE DEJÓ HUELLA EN LA MÚSICA

El regreso de Shakira a Argentina no solo reafirmó el cariño mutuo entre la artista y el país, sino que también permitió revivir la figura de uno de los músicos más importantes del rock en español. Entre baile, energía, emoción y tributos, la primera noche en Vélez se convirtió en un evento inolvidable.

Con dos fechas más por delante en Buenos Aires y otras dos en Córdoba, la cantante promete seguir transmitiendo su fuerza, su gratitud y la magia que caracteriza cada una de sus presentaciones.





