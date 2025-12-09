Profeco alerta sobre los riesgos de usar shampoos con químicos que pueden dañar el cabello

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una advertencia a la población mexicana tras detectar que algunos de los shampoos más populares del mercado contienen ingredientes que podrían causar irritaciones, alergias e incluso caída del cabello con su uso frecuente.

La alerta surge luego de uno de sus análisis de laboratorio, en el que evaluó diversas marcas para determinar si realmente son opciones seguras y adecuadas para los consumidores.

ESTE ES EL SHAMPOO QUE PROFECO ALERTA SOBRE RIESGOS

En su estudio, la Profeco encontró que varias marcas incorporan sustancias que pueden afectar la salud capilar; sin embargo, una en particular generó mayor preocupación entre los especialistas: Pantene, debido a la presencia de compuestos considerados potencialmente dañinos.

De acuerdo con los resultados del análisis, varias presentaciones de Pantene contienen DMDM hidantoína, un conservador usado ampliamente en la industria cosmética. Este compuesto ha sido relacionado con reacciones alérgicas, irritación, enrojecimiento y caída del cabello, efectos que pueden agravarse cuando el producto se utiliza de manera diaria.

La institución recomendó evitar el uso cotidiano de shampoos que incluyan este ingrediente, especialmente en personas con piel sensible, ya que la exposición prolongada puede provocar daños acumulativos en el cuero cabelludo.

OTRAS MARCAS EVALUADAS

Además de Pantene, la Profeco identificó otras marcas que también incorporan ingredientes cuestionables para la salud capilar, como Herbal Essences, Suave y Head & Shoulders. No obstante, Pantene obtuvo la peor calificación al presentar mayores concentraciones de químicos poco amigables tanto con el cabello como con el medio ambiente.

En contraste, entre las marcas que no utilizan DMDM hidantoína en sus fórmulas se encuentran:

L´Oréal Professionnel

Kérastase

OGX

Estas opciones fueron consideradas más seguras dentro del estudio.

La Profeco pidió a los consumidores estar atentos a señales como picazón, enrojecimiento o caída excesiva del cabello, pues podrían indicar una reacción adversa. En esos casos, recomienda suspender el uso del shampoo, enjuagar el cabello con abundante agua y consultar a un dermatólogo para recibir orientación profesional.

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR UN BUEN SHAMPOO

Para evitar problemas a futuro, la institución aconseja:

Revisar siempre la lista completa de ingredientes .

. Optar por shampoos con fórmulas suaves y acordes a cada tipo de cabello .

con y acordes a cada . Evitar el uso prolongado de productos que contengan conservadores como la DMDM hidantoína .

. Priorizar marcas que transparenten sus componentes y cumplan con estándares de seguridad.

La advertencia subraya la importancia de informarse antes de elegir un producto de higiene personal, ya que la salud capilar depende en gran medida de los ingredientes que se usan diariamente.

