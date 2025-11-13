Así reaccionó Ricardo Salinas Pliego ante la decisión de la Corte Judicial sobre adeudo fiscal

Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, dio inicio a una sesión clave para resolver los litigios fiscales que Ricardo Salinas Pliego arrastra desde 2008 y que, en conjunto, superan los 48 mil millones de pesos.

Durante la jornada, los ministros revisaron cinco expedientes relacionados con Grupo Elektra y TV Azteca. De acuerdo con reportes periodísticos, el empresario habría buscado evitar que estos casos llegaran a discusión en el pleno, después de que Grupo Salinas promoviera más de 100 recursos ante la Corte en los últimos años, lo que permitió aplazar reiteradamente el fallo final.

ELEKTRA PIERDE EL PRIMER LITIGIO EN LA CORTE

El primer golpe para el empresario llegó este mismo jueves. De manera unánime, el pleno aprobó el proyecto del ministro Arístides Rodríguez y dio la razón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el recurso de reclamación 544/2024, dejando sin efecto un acuerdo previo de la exministra presidenta Norma Piña, quien había admitido un amparo directo presentado por Elektra.

Además, los ministros desecharon los impedimentos que Salinas Pliego había presentado contra las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, tras concluir que sus argumentos carecían de sustento legal.

Con esta resolución, la SCJN cerró definitivamente la vía jurídica para el empresario en México, lo que obliga a Grupo Elektra a cubrir una deuda fiscal de 33 mil 306 millones de pesos por concepto de ISR, más multas, recargos y actualizaciones acumuladas durante más de una década.

LA PRIMERA REACCIÓN DE SALINAS PLIEGO

Minutos después de conocerse el fallo, Ricardo Salinas Pliego recurrió a su cuenta de X para enviar un mensaje breve pero contundente: “Hoy no se acaba, comienza”. El texto fue acompañado por un gif de un león negro, un símbolo de desafío que rápidamente generó reacciones.

Tras su primera publicación, el propietario de TV Azteca compartió el mensaje de un usuario que sugería que la decisión de la Corte era un “regalo” para el expresidente Andrés Manuel López Obrador, insinuando motivaciones políticas detrás del fallo. Salinas Pliego respondió con una frase que llamó la atención: “Yo también le tengo un regalo al corrupto del PEJE, y estoy seguro que le llegará…”, comentario interpretado por internautas como una amenaza indirecta.

Otro usuario que defendió públicamente al empresario aseguró que, incluso si el Estado lograba quitarle dinero, él volvería a generarlo mientras “los que lo roben” lo desperdiciarían en poco tiempo. Salinas Pliego retomó este mensaje y lo reforzó con una declaración propia en la que calificó a sus detractores como “parásitos” y llamó a “desparasitar” al país.

UNA BATALLA QUE SE TRASLADA AL TERRENO PÚBLICO

Aunque la decisión de la Corte marca un cierre legal para Elektra en este litigio, las reacciones del empresario dejan claro que la discusión continuará ahora en el ámbito político y mediático. Mientras tanto, el fallo representa uno de los pronunciamientos fiscales más relevantes en la historia reciente del país y un precedente para futuros casos de grandes adeudos empresariales.