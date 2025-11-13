  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Sheinbaum exige "pagar impuestos y no campañas" tras fallo de la SCJN contra Grupo Salinas

La presidenta de México insiste en que la marcha de la Generación Z es financiada por personas que se oponen a su gobierno

Nov. 13, 2025
Claudia Sheinbaum lanzó un fuerte mensaje esta tarde desde el Estado de México.
Claudia Sheinbaum lanzó un fuerte mensaje esta tarde desde el Estado de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los grandes deudores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a cumplir con sus obligaciones fiscales y "pagar sus impuestos en lugar de financiar campañas", en referencia directa a Grupo Salinas.

Sus declaraciones se dieron luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera 15 asuntos relacionados con el conglomerado empresarial, determinación que obliga al grupo a cubrir más de 48 mil 326 millones de pesos en créditos fiscales.

Durante un evento en Tecámac, Estado de México, Sheinbaum señaló que en redes sociales se ha desplegado una fuerte campaña en contra de su administración, la cual, afirmó, está impulsada por cuentas automatizadas.

 "Ha habido una campaña tremenda, pero salimos a la calle y la gente está contenta", comentó.

ASEGURA QUE MARCHA DEL 15 DE NOVIEMBRE ES PAGADA

La presidenta reiteró que los recursos deberían destinarse al cumplimiento fiscal y no a estrategias digitales: "Mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas", dijo en clara alusión a Grupo Salinas.

Ese mismo día, el gobierno federal aseguró en su conferencia matutina que la reciente convocatoria a la marcha de la "Generación Z" es parte de una campaña pagada en redes sociales.  

Según el análisis presentado, en ella participan partidos de oposición y, presuntamente, incluso el empresario Ricardo Salinas Pliego, mediante redes operadas desde el extranjero.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Obispos de México denuncian violencia, corrupción y crisis social en México
Nacional / México

Obispos de México denuncian violencia, corrupción y crisis social en México

Noviembre 13, 2025

Al concluir su CXIX Asamblea General señalaron que persisten discursos públicos que construyen una narrativa que no corresponde a la realidad

Marco Rubio descarta envío de fuerzas armadas estadounidenses a México para combatir al narco
Nacional / México

Marco Rubio descarta envío de fuerzas armadas estadounidenses a México para combatir al narco

Noviembre 13, 2025

Sus declaraciones llegaron en un momento de alta tensión, pero dejó claro que cualquier apoyo dependerá completamente de una solicitud formal

CFE realiza apagón de 11 horas en Yucatán por obras en la Glorieta City Center
Nacional / México

CFE realiza apagón de 11 horas en Yucatán por obras en la Glorieta City Center

Noviembre 13, 2025

Estas acciones buscan mejorar la capacidad vial en un punto donde, en horas pico, pueden circular hasta 8 mil vehículos por hora