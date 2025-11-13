Sheinbaum exige "pagar impuestos y no campañas" tras fallo de la SCJN contra Grupo Salinas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los grandes deudores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a cumplir con sus obligaciones fiscales y "pagar sus impuestos en lugar de financiar campañas", en referencia directa a Grupo Salinas.

Sus declaraciones se dieron luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera 15 asuntos relacionados con el conglomerado empresarial, determinación que obliga al grupo a cubrir más de 48 mil 326 millones de pesos en créditos fiscales.

Durante un evento en Tecámac, Estado de México, Sheinbaum señaló que en redes sociales se ha desplegado una fuerte campaña en contra de su administración, la cual, afirmó, está impulsada por cuentas automatizadas.

"Ha habido una campaña tremenda, pero salimos a la calle y la gente está contenta", comentó.

La presidenta Claudia Sheinbaum responde a Grupo Salinas:



"Mejor paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas en redes sociales": @Claudiashein



Esto tras el fallo de la SCJN que desechó el amparo de Grupo Salinas por el adeudo al SAT pic.twitter.com/w8rZOMYCw5 — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) November 13, 2025

ASEGURA QUE MARCHA DEL 15 DE NOVIEMBRE ES PAGADA

La presidenta reiteró que los recursos deberían destinarse al cumplimiento fiscal y no a estrategias digitales: "Mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas", dijo en clara alusión a Grupo Salinas.

Ese mismo día, el gobierno federal aseguró en su conferencia matutina que la reciente convocatoria a la marcha de la "Generación Z" es parte de una campaña pagada en redes sociales.

Según el análisis presentado, en ella participan partidos de oposición y, presuntamente, incluso el empresario Ricardo Salinas Pliego, mediante redes operadas desde el extranjero.