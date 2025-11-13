  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Reforma laboral de 40 horas: Gobierno de Sheinbaum enviará iniciativa el 20 de noviembre

La propuesta forma parte de los 100 compromisos del nuevo sexenio y, por ello, la Cámara de Diputados dará prioridad

Nov. 13, 2025
El proyecto será presentado formalmente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El proyecto será presentado formalmente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El próximo 20 de noviembre, fecha en que se conmemora la Revolución Mexicana, el gobierno de Claudia Sheinbaum enviará al Congreso la esperada iniciativa de reforma laboral para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas.

El proyecto será presentado formalmente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Marath Bolaños, tras una serie de foros nacionales en los que participaron empresarios, sindicatos, trabajadores y especialistas.

La propuesta forma parte de los 100 compromisos del nuevo sexenio y, por ello, la Cámara de Diputados dejará sin efecto las iniciativas previas del PT para dar prioridad al texto presidencial.

¿CUÁNDO PODRÍA APROBARSE?

De ser recibida el mismo 20 de noviembre, tanto Diputados como el Senado tendrán hasta el 15 de diciembre, fin del periodo ordinario, para analizar y eventualmente aprobar la reforma.

Si el proceso se retrasa, el Congreso deberá definir entre convocar a un periodo extraordinario o retomar el debate a partir del 1 de febrero de 2025, cuando inicia el siguiente periodo ordinario.

Durante las reuniones técnicas previas, representantes del sector empresarial han solicitado que la implementación de la nueva jornada sea escalonada, con el fin de ajustar gradualmente los procesos laborales y evitar afectaciones en el mercado.

Aun así, la propuesta llega con un amplio consenso entre trabajadores, sindicatos y organizaciones empresariales.

imagen-cuerpo

MC RESPALDARÁ INICIATIVA

Desde el ámbito legislativo, la diputada Patricia Mercado destacó en su cuenta de X que la reducción de la jornada responde a una demanda histórica pues "Las y los trabajadores necesitan tiempo para vivir".

También adelantó que la bancada de Movimiento Ciudadano respaldará completamente la iniciativa, reiterando su compromiso para fortalecer los derechos laborales en México.

Con el envío de esta reforma, el Congreso se prepara para uno de los debates más relevantes de este gobierno, cuyo resultado podría marcar un cambio profundo en las condiciones laborales del país.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Caravana Coca-Cola 2025: en estas ciudades podrían disfrutar del desfile navideño
Nacional / México

Caravana Coca-Cola 2025: en estas ciudades podrían disfrutar del desfile navideño

Noviembre 13, 2025

Existe una prohibición en la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, que impide a empresas del giro a usas personajes infantiles, como Santa

Sheinbaum exige "pagar impuestos y no campañas" tras fallo de la SCJN contra Grupo Salinas
Nacional / México

Sheinbaum exige "pagar impuestos y no campañas" tras fallo de la SCJN contra Grupo Salinas

Noviembre 13, 2025

La presidenta de México insiste en que la marcha de la Generación Z es financiada por personas que se oponen a su gobierno

Obispos de México denuncian violencia, corrupción y crisis social en México
Nacional / México

Obispos de México denuncian violencia, corrupción y crisis social en México

Noviembre 13, 2025

Al concluir su CXIX Asamblea General señalaron que persisten discursos públicos que construyen una narrativa que no corresponde a la realidad