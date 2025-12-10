Muere Jeff García, voz de Sheen Estevez en Jimmy Neutrón, a los 50 años

El mundo de la animación y el entretenimiento perdió este miércoles a Jeff García, de 51 años, actor y comediante estadounidense reconocido por dar vida a Sheen Estevez en la exitosa franquicia Jimmy Neutrón: el niño genio.

La noticia fue confirmada por su familia al portal estadounidense TMZ, que informó que García murió tras ser desconectado del soporte vital en un hospital del sur de California, donde pasó sus últimas horas acompañado de amigos y seres queridos.

MESES DE COMPLICACIONES MÉDICAS

De acuerdo con el reporte, los problemas de salud del actor comenzaron meses atrás, cuando sufrió un aneurisma cerebral tras una caída que le provocó un golpe en la cabeza. Aunque logró recuperarse, semanas atrás padeció un derrame cerebral que deterioró nuevamente su condición.

A ello se sumó un cuadro de neumonía que lo llevó al hospital el 20 de noviembre. Tras recibir el alta, su salud se agravó rápidamente. El lunes ingresó de nuevo con dificultades para respirar y, un día después, sufrió un colapso pulmonar.

Fuentes cercanas señalaron que en los últimos meses había cancelado varios shows por motivos de salud, sin acudir a recibir atención médica pese a las recomendaciones.

¿QUIÉN ERA JEFF GARCÍA?

Jeff García alcanzó fama internacional por interpretar a Sheen Estevez en la película Jimmy Neutrón: Boy Genius (2001) y en 59 episodios de la serie The Adventures of Jimmy Neutrón: Boy Genius. La popularidad del personaje fue tal, que en 2010 obtuvo su propio spin-off, Planet Sheen, donde el actor volvió a prestarle su voz a lo largo de 26 capítulos.

Su trayectoria también incluyó trabajos en Barnyard, Back at the Barnyard, Happy Feet, Marmaduke, Rio y la serie Mr. Box Office, entre otros proyectos.

EL EMOTIVO MENSAJE DE DESPEDIDA DE SU HIJO

La muerte del actor fue confirmada también por su hijo, quien publicó un conmovedor mensaje en Instagram:

"Mi padre era un alma única... admiraré siempre el amor, la compasión y el impulso que tenía. Me enseñó tanto y era mi mejor amigo. Él creyó en mí de una manera que nadie más lo hizo".

El joven destacó el talento de García tanto en la actuación de voz como en la comedia stand up, y aseguró que su legado permanecerá vivo entre el público que creció con Jimmy Neutrón y en quienes compartieron escenario o risas con él.

"Puede que se haya ido, pero nunca será olvidado... Voy a hacer que estés orgulloso, papá. Vuela alto, Rocketman", concluyó.

La industria del entretenimiento lamenta la pérdida de un intérprete que marcó a una generación con su humor, energía y talento inconfundible.