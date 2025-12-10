ABM confirma cierre de bancos este 12 de diciembre

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las sucursales bancarias permanecerán cerradas este viernes 12 de diciembre, con motivo del Día del Empleado Bancario.

A pesar del cierre general, la ABM señaló que los bancos ubicados dentro de almacenes comerciales y supermercados sí operarán en sus horarios habituales , incluso tratándose de un día festivo.

Para evitar contratiempos, los usuarios pueden anticipar sus operaciones y utilizar las alternativas disponibles: más de 65 mil cajeros automáticos, 58 mil corresponsales bancarios, además de banca digital y telefónica, que funcionan las 24 horas todos los días del año.

La ABM recordó que, por ley, si la fecha límite de un pago cae en día inhábil, este podrá realizarse el siguiente día hábil sin penalizaciones.

¿QUÉ SERVICIOS BANCARIOS ESTARÁN DISPONIBLES EL 12 DE DICIEMBRE?