Experto asegura que todas las PS5 necesitaran mantenimiento debido a la degradación de este componente

Desde su lanzamiento en 2020, la PlayStation 5 ha demostrado ser una consola potente y confiable. Sin embargo, un especialista en hardware ha encendido las alertas al asegurar que todas las unidades, independientemente del modelo, podrían necesitar mantenimiento profesional debido a la degradación de uno de sus componentes más importantes.

LA PREOCUPACIÓN DE UN EXPERTO EN REPARACIÓN DE PS5

Modyfikatorcasper, un técnico reconocido por su experiencia en reparaciones de la consola, explicó que el problema se encuentra en el sistema de refrigeración. La PS5 utiliza metal líquido para mantener la temperatura estable, especialmente cuando ejecuta juegos exigentes como Final Fantasy XVI.

Aunque esta tecnología fue elegida para mejorar el flujo térmico, también presenta riesgos importantes: el metal puede degradarse con el tiempo o incluso filtrarse hacia otros componentes, provocando daños internos.

UN RIESGO QUE AFECTA A TODOS LOS MODELOS

El experto compartió casos recientes en los que encontró restos secos y oxidados de metal líquido en consolas que no superaban el año y medio de uso, incluida una PS5 Slim modelo CFI-2016. Según su análisis, la mezcla había perdido sus propiedades térmicas al formar una masa sólida, lo que provoca un sobrecalentamiento mayor y reduce la vida útil del equipo.

Para Modyfikatorcasper, este deterioro es inevitable:

"Todas las consolas PS5, al margen del modelo, requerirán mantenimiento profesional", advirtió.

Incluso consolas nuevas o revisiones más recientes pueden presentar el mismo fenómeno con el paso del tiempo y el uso constante.

LO QUE HA HECHO SONY PARA MITIGAR EL PROBLEMA

Sony ha introducido cambios en la fabricación de modelos posteriores, incluyendo PS5 Pro y las versiones CFI-2100/2200 y CFI-2116 Slim. Estas revisiones añaden ranuras más profundas y ajustes en la estructura interna para evitar fugas y zonas secas del metal líquido.

Sin embargo, la causa principal la calidad de la aplicación y el desgaste natural por temperatura sigue siendo un reto para la compañía. De acuerdo con el experto, Sony continúa trabajando para mejorar este sistema, pero aún no existe una solución definitiva.

QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS JUGADORES

Aunque la advertencia puede preocupar a quienes poseen una PS5, el especialista también señala que la mayoría de los casos severos se han visto en modelos más antiguos. Los diseños más recientes incluyen mejoras significativas, pero todavía no ha transcurrido suficiente tiempo para evaluar completamente su durabilidad.

Los usuarios pueden prevenir riesgos siguiendo algunas recomendaciones básicas:

Mantener la consola en un espacio ventilado

Evitar colocarla pegada a la pared

Realizar limpiezas periódicas del polvo

Conservar la garantía y acudir solo a técnicos especializados

Con estos cuidados, es probable que la consola siga funcionando sin complicaciones durante varios años.

UNA ADVERTENCIA PARA ANTICIPAR FUTUROS MANTENIMIENTOS

El mensaje del experto no busca generar alarma, sino preparar a los usuarios para el desgaste natural de un sistema tan complejo como el de la PS5. Como cualquier dispositivo de alto rendimiento, su mantenimiento será esencial a largo plazo, especialmente si el metal líquido continúa siendo el principal método de refrigeración.