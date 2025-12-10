"Avatar: La Leyenda de Aang", ¡mira el primer tráiler de la segunda temporada!

El momento que los seguidores estaban esperando por fin llegó, se estrenó el tráiler de la segunda temporada de "Avatar: La Leyenda de Aang" en su versión live action. Y junto con el adelanto, Netflix confirmó que la nueva tanda de episodios verá la luz en 2026. Sin embargo, las buenas noticias no terminan ahí, ya que el avance no solo cumple con las expectativas, sino que también deja claro que esta etapa será más ambiciosa, con mayor intensidad y un nivel de fidelidad aún más marcado respecto a la clásica serie animada de Nickelodeon.

TOPH IRRUMPE EN ESCENA Y SE LLEVA TODAS LAS MIRADAS

La gran sorpresa del avance es la aparición de Toph, interpretada por Miya Cech, quien se convirtió rápidamente en la favorita de los fans. Las primeras imágenes la muestran dominando la Tierra Control con una fuerza y actitud que reflejan a la perfección el espíritu del personaje original. Su energía rebelde y su poderío quedaron tan bien traducidos al live action que el público no tardó en expresar su entusiasmo en redes.

¿QUÉ VEREMOS EN LA TEMPORADA 2 DEL LIVE ACTION DE AVATAR?

En el adelanto se muestra que Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) y Sokka (Ian Ousley) continúan su travesía tras los sucesos ocurridos en la Tribu Agua del Norte. Su próxima misión será intentar convencer al Rey Tierra de sumarse a la resistencia contra el temido Señor del Fuego Ozai.

Los productores ejecutivos Christine Boylan y Jabbar Raisani señalaron que esta temporada incluirá momentos emblemáticos del material original, además de profundizar en vínculos importantes y ampliar escenas que en la animación no pudieron desarrollarse por completo.

UN REPARTO AÚN MÁS FUERTE Y UN CAMINO CLARO PARA EL CIERRE

La producción también incorporará a nuevos talentos como Terry Chen, Dolly De Leon, Lily Gao, Madison Hu y Dichen Lachman. Asimismo, se confirmó que la historia llegará a su final con una tercera temporada ya en preparación, en la que se sumarán Jon Jon Briones y Tantoo Cardinal.

El entusiasmo que ha despertado el adelanto refleja que la serie sigue creciendo en impacto y expectativa, consolidándose como uno de los proyectos más esperados de los próximos años.