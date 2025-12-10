Ánimas de la basura: cuatro oraciones para recuperar objetos perdidos

Es posible que en algún momento hayas oído mencionar a las llamadas ánimas de la basura, aunque no es un tema del que se hable con frecuencia. Por eso, si nunca habías escuchado sobre ellas, no tienes de qué preocuparte. En este texto te explicaremos quiénes son y también compartiremos las oraciones dedicadas a estas ánimas para que las tengas presente.

Las llamadas "ánimas de la basura" son figuras espirituales a las que, según distintas creencias populares, se puede recurrir cuando se ha extraviado algo y existe la sospecha de que el objeto pudo terminar en un basurero o tiradero. Por esta razón, también suelen ser conocidas como ánimas encargadas de los objetos perdidos o desaparecidos.

Quienes practican estas creencias aseguran que la manera de solicitar su ayuda es bastante sencilla, basta con acudir a un sitio donde se acumule basura y encender una vela en su honor. Eso sí, siempre se recomienda hacerlo con cuidado, evitando cualquier situación que pueda causar un incendio u otro tipo de riesgo.

Una vez que la vela está encendida, la persona debe concentrarse con sinceridad y fe para pedir a estas ánimas que le permitan recuperar lo extraviado o, en caso de que alguien más lo haya tomado, que le den una señal que facilite su búsqueda.

Aunque hoy en día muchos consideran este tipo de prácticas como algo habitual dentro de ciertas creencias populares, es importante tener presente que cualquier petición a las ánimas debe realizarse con respeto y plena conciencia de lo que implica. No basta con pedir su intervención; también es necesario cumplir con lo que uno haya prometido a cambio.

Se dice que, si alguien solicita su ayuda y luego no entrega la ofrenda o pago acordado, estas entidades pueden mostrarse inconformes e incluso tomar represalias. Por eso, siempre se recuerda que a las ánimas no sólo se les busca cuando se necesita algo, sino que también se debe corresponder al favor recibido.

Quienes creen en ellas, habitan en planos como el purgatorio o lugares más oscuros, aunque también pueden moverse entre los espacios que compartimos los vivos. Aun así, no es sencillo percibirlas; suelen estar ahí sin que podamos verlas o sentirlas de forma directa.

ORACIÓN PARA LAS ÁNIMAS DE LA BASURA

Oración para las ánimas 1

Le pido permiso a mi señor Jesucristo y a mi salvador. Le pido permiso a mi madre la Virgen María y a todos los santos, para que pueda invocar a las ánimas del purgatorio, para que puedan hacer acto de presencia en este momento y para que así pueda pedirles un favor.

Yo (Aquí debes decir tu nombre) le pido a Dios por tu purificación para que puedas alcanzar el descanso eterno.

En esta ocasión les pido a ustedes que usen sus poderes y que hagan caso de mis peticiones para que me puedan hacer un favor.

Ánimas del purgatorio, ahora y en este momento escúchame. Quiero que me ayudes a encontrar (Aquí decir lo que estás buscando).

Oración para pedir un favor a las ánimas de la basura

Oh, almas que se encuentran en el purgatorio, en esta ocasión me acerco a ustedes para rezar por sus almas. Sus almas también son agradecidas y por eso les pido que puedan escuchar mi oración y mi petición.

Por favor, almas del purgatorio, les pido que me escuchen y que vengan a mí, ya que solicito su presencia con mucha esperanza, para que puedan escucharme, y para que puedan orar por mí.

Almas del purgatorio, les ruego que puedan atender mi solicitud y que de esta forma me puedan ayudar, ya que yo también les ayudaré a que puedan conseguir el descanso eterno.

Oración a las ánimas del purgatorio para encontrar un objeto

Hoy vengo ante ustedes, para que puedan usar sus poderes para cumplir la petición que vengo a hacerles.

Ánimas que se encuentran en el purgatorio, les pido que me escuchen en este momento.

Estoy buscando un objeto que es mío y que he perdido (Decir lo que se está buscando).

Sé que es un pedido material, pero se trata de un objeto que tiene una gran carga sentimental para mí, motivo por el que pido que utilicen sus poderes divinos para poder encontrar este objeto en donde sea que se encuentre.

En caso de que el objeto esté en manos de otra persona, pido para que esta persona que ha tomado algo que era mío sienta remordimiento para que pueda regresarnos el juguete.

En caso de que esté en un lugar en el que pueda verlo, pido que sean mis ojos los que sean capaces de encontrar este objeto.

Les pido para que me puedan prestar sus dones y para que así pueda ser capaz de encontrar este objeto tan importante.

Confío en que tengan buenas intenciones y en que puedan ayudarme.

Les doy las gracias, ánimas benditas del purgatorio.

Amén.

Oración al ánima sola (Celestina) para recuperar lo que se ha perdido

Mortal, el lamento de un alma que ha quedado aprisionada, triste, en soledad y en un aposento sin luz.

Ánima de paz, Ánima mía, Ánima de Guerra y Ánima de mar.

En esta ocasión pido para que pueda encontrar aquello que se ha perdido, para que pueda aparecer de donde sea que esté.

Oh, ánima sola, ánima que ha quedado desamparada en el purgatorio.

Me acercó a ti para acompañarte en tu dolor y en tu soledad, compadeciéndome al verte gemir y padecer de abandono en la cárcel en la que te encuentras.

Tengo el deseo de poder aliviarte y ayudarte, aliviar aquella aflicción a la que te estás enfrentando, para que así puedas pagar todas las deudas que tienes con Dios, pudiendo llegar a alcanzar su gracia y su beneficio. Así, para que puedas cumplir con su Santa Ley, amándola por sobre todas las cosas, para que puedas estar con nuestro Padre.