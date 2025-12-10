Game Awards 2025: esto es todo lo que debes saber para no perderte la premiación

Cada diciembre, millones de jugadores alrededor del mundo esperan la llegada de los Game Awards, un evento que no solo celebra a los mejores títulos del año, sino que también se ha convertido en el principal escenario para revelar tráilers, sorpresas y adelantos de los proyectos que marcarán el futuro de la industria de los videojuegos. Este 2025, la ceremonia promete superar expectativas.

CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS GAME AWARDS 2025

La premiación se llevará a cabo este jueves 11 de diciembre a las 7:30 p.m., hora de Miami, desde el Peacock Theater de Los Ángeles. La organización confirmó que la duración aproximada del evento será de tres horas y media.

Quienes deseen ver la gala en vivo podrán hacerlo a través del sitio oficial de The Game Awards o en su canal de YouTube, donde se habilitará la transmisión mundial.

Por primera vez, la ceremonia también estará disponible en Prime Video, marcando una alianza histórica que ampliará el alcance del evento. Twitch se suma como plataforma oficial, permitiendo que creadores de contenido retransmitan la señal para sus propias comunidades.

Además, las cuentas de The Game Awards en X, TikTok, Instagram, Facebook y Kick compartirán la transmisión en tiempo real.

ALIANZAS, INVITADOS Y MEJORAS EN STREAMING

Como parte de su colaboración con Prime Video, las estrellas de la serie "Fallout", cuya segunda temporada se estrena el 17 de diciembre, subirán al escenario durante la gala. Su presencia promete uno de los momentos más comentados de la noche.

Una de las mejoras más celebradas llega a Twitch: los Game Awards 2025 podrán verse en resolución 2K por primera vez, brindando una experiencia visual más nítida para quienes disfrutan seguir cada detalle de los anuncios y premiaciones.

LOS JUEGOS CON MÁS NOMINACIONES ESTE AÑO

En esta edición, el título que lidera las nominaciones es "Clair Obscur: Expedition 33", con un total de 12 menciones, incluida la categoría de mejor juego del año.

Le siguen:

" Death Stranding 2 : On the Beach" – 7 nominaciones

: On the Beach" – 7 " Ghost of Yotei " – 7 nominaciones

" – 7 "Hades II" – 6 nominaciones

"Hollow Knight: Silksong" – 5 nominaciones

La competencia será intensa y los fanáticos ya debaten en redes sociales sobre cuál de estos títulos se quedará con los premios más importantes.

CÓMO SE ELIGEN LOS GANADORES DE CADA CATEGORÍA

Los Game Awards cuentan con 29 categorías, desde mejor narrativa hasta mejor dirección de arte, además del codiciado premio a juego del año. Los ganadores se determinan mediante una votación mixta:

90 por ciento corresponde al jurado especializado

10 por ciento lo define el voto del público

Los fans que quieran participar pueden emitir su voto directamente en el sitio web oficial de The Game Awards.

Como en años anteriores, algunas categorías se anunciarán durante el pre-show del evento.

UNA GALA REPLETA DE ANUNCIOS Y ESTRENOS ESPERADOS

Más allá de los premios, los Game Awards se caracterizan por sorprender al público con avances exclusivos de videojuegos que marcarán el calendario del próximo año. Studios grandes, independientes y desarrolladores emergentes aprovechan el escenario para mostrar nuevas entregas.

Con tráilers confirmados y anuncios anticipados, la edición 2025 promete ser una de las más completas, tanto por la calidad de los nominados como por las expectativas que rodean los estrenos.