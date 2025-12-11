¿Dónde está el lienzo original de la Virgen de Guadalupe? Esta es la historia detrás de la imagen más venerada de México

La imagen más emblemática del país, el lienzo de la Virgen de Guadalupe, permanece resguardada en uno de los recintos religiosos más visitados del mundo: la Basílica de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México.

Allí, millones de fieles se congregan año con año para observar la tilma que, según la tradición, quedó impresa milagrosamente en el siglo XVI y que ha marcado profundamente la identidad cultural y espiritual de México.

ESTA ES LA HISTORIA DETRÁS DE LA IMAGEN MÁS VENERADA DE MÉXICO

Desde el siglo XVIII, cuando se inauguró la primera basílica, el santuario guadalupano se ha consolidado como epicentro de la devoción mariana en el continente. Sin embargo, la historia se remonta mucho más atrás: hasta 1531, fecha en la que ocurrieron las supuestas apariciones de la Virgen al indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro del Tepeyac. De acuerdo con crónicas eclesiásticas, el lienzo de 1.70 metros de alto por 1.05 metros de ancho está elaborado en fibra de ayate, un material rústico propio de la época que, sorprendentemente, ha resistido casi cinco siglos.

La actual Basílica de Guadalupe, inaugurada en 1976, se diseñó para recibir multitudes de peregrinos y, al mismo tiempo, garantizar la conservación del lienzo. La imagen original se exhibe en un altar giratorio, protegida por cristal blindado y con acceso mediante una cinta transportadora para evitar aglomeraciones y mantener el flujo constante de visitantes.

A lo largo de la historia, el recinto ha sido modificado para mejorar su infraestructura y reforzar las medidas de seguridad alrededor de la tilma, considerada una pieza única tanto en lo religioso como en lo cultural.

CIENCIA Y FE

El lienzo ha sido objeto de numerosos estudios científicos nacionales e internacionales. Investigadores han destacado la ausencia de esbozos o trazos previos en la tela y la sorprendente resistencia de los colores pese al paso del tiempo. Aunque se han identificado reparaciones menores, no existen evidencias concluyentes de intervenciones artísticas que expliquen plenamente su preservación.

Este interés ha contribuido a que la figura guadalupana trascienda lo religioso, convirtiéndose también en un símbolo cultural y social para México y América Latina.

EL NICAN MOPOHUA Y LAS APARICIONES DE 1531

El primer relato histórico confiable sobre el fenómeno guadalupano se encuentra en el Nican Mopohua, un texto escrito en náhuatl que detalla las apariciones de la Virgen, el encuentro con el obispo Juan de Zumárraga y la impresión de la imagen en la tilma de Juan Diego.

Estas son las fechas tradicionalmente reconocidas de las apariciones:

9 de diciembre de 1531: Primera aparición en el cerro del Tepeyac.

10 de diciembre: Segunda aparición, donde la Virgen pide construir un templo.

11 de diciembre: Tercera aparición, en la que conforta a Juan Diego por la enfermedad de su tío.

12 de diciembre: Cuarta aparición; la imagen queda impresa en la tilma.

Cada 12 de diciembre, millones de personas dentro y fuera de México celebran a la Virgen de Guadalupe con misas, danzas, peregrinaciones y expresiones de fe.