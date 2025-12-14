CFE lanza alerta sobre la pirotecnia durante las fiestas decembrinas

Con la llegada de la temporada navideña y de Año Nuevo, el uso de pirotecnia vuelve a hacerse presente en calles y colonias de todo el país. Para muchas familias, los cohetes forman parte de la celebración, pero esta costumbre también conlleva riesgos importantes que van más allá del momento festivo.

Ante este panorama, la Comisión Federal de Electricidad lanzó un llamado a la población para evitar el uso de fuegos artificiales durante las fiestas decembrinas, al advertir que pueden provocar accidentes graves, daños a la infraestructura eléctrica y apagones que afectan a comunidades enteras.

UN RIESGO QUE VA MÁS ALLÁ DE LA CELEBRACIÓN

Desde los primeros días de diciembre, autoridades federales han insistido en que la pirotecnia no solo pone en peligro a quien la manipula. También representa una amenaza para familias completas, vecinos y servicios esenciales que dependen de un suministro eléctrico continuo, como hospitales, comercios y sistemas de emergencia.

En esta época del año, el consumo de energía aumenta de forma considerable, por lo que cualquier falla puede tener consecuencias más severas y prolongadas.

EL LLAMADO DE LA CFE PARA EVITAR ACCIDENTES Y APAGONES

La Comisión Federal de Electricidad pidió de manera expresa a la ciudadanía abstenerse de quemar cohetes durante las celebraciones decembrinas. El objetivo principal es prevenir lesiones personales y proteger la red eléctrica del país.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la CFE advirtió que los fuegos artificiales pueden dañar líneas eléctricas y provocar incendios. También recordó que la pirotecnia y las instalaciones eléctricas representan una combinación peligrosa que puede derivar en interrupciones del servicio y accidentes graves.

¿CÓMO AFECTAN LOS COHETES A LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS?

Uno de los problemas más comunes es que muchos cohetes no siguen una trayectoria controlada. Al elevarse o caer, pueden enredarse en cables o golpear líneas de media y alta tensión.

Cuando esto ocurre, se generan cortocircuitos que activan los sistemas de protección de la red. Como medida preventiva, el suministro eléctrico se suspende para evitar daños mayores, dejando sin luz a colonias completas durante varias horas o incluso días. Además, las personas que se encuentran cerca del punto de impacto corren el riesgo de sufrir descargas eléctricas.

INCENDIOS Y EXPLOSIONES EN TRANSFORMADORES

Las chispas y residuos incandescentes que libera la pirotecnia también representan un peligro latente. Estos fragmentos pueden caer sobre conexiones eléctricas, aisladores o instalaciones aéreas, provocando sobrecalentamiento, descargas o incendios.

En situaciones más graves, los cohetes pueden impactar directamente en transformadores, lo que puede generar explosiones y daños severos a la red eléctrica. Este tipo de incidentes deja sin energía a zonas completas y requiere trabajos especializados para restablecer el servicio.

DAÑOS A LA SALUD POR EL USO DE PIROTECNIA

El riesgo no se limita a la infraestructura. El uso de fuegos artificiales también afecta directamente la salud de las personas. Las explosiones pueden provocar lesiones en manos, ojos y oídos.

En el caso de los ojos, los impactos pueden dañar estructuras internas como la retina. Si la detonación ocurre cerca del oído, existe el riesgo de ruptura del tímpano y pérdida auditiva permanente. Incluso cuando las lesiones no son definitivas, el ruido excesivo puede causar afectaciones temporales.

QUEMADURAS, UNA DE LAS PRINCIPALES EMERGENCIAS

Las altas temperaturas y la combustión que genera la pirotecnia pueden provocar quemaduras de segundo y tercer grado. De acuerdo con datos de autoridades de salud, los accidentes por quemaduras relacionadas con fuegos artificiales se encuentran entre las principales causas de atención de urgencias durante esta temporada.

Estas lesiones pueden dejar secuelas permanentes y requieren atención médica especializada, lo que incrementa la presión sobre los servicios de salud en fechas de alta demanda.

CELEBRAR CON RESPONSABILIDAD PARA PROTEGER A TODOS

Las autoridades coinciden en que evitar el uso de pirotecnia es una acción sencilla que puede prevenir accidentes, incendios y apagones. Celebrar sin cohetes reduce riesgos para niñas, niños, personas adultas mayores, mascotas y para quienes viven cerca de instalaciones eléctricas.

El llamado de la CFE busca generar conciencia y promover celebraciones más seguras. En estas fiestas decembrinas, la recomendación es clara: priorizar la seguridad y optar por formas de festejo que no pongan en riesgo a las personas ni a los servicios esenciales.