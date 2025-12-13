¿Qué es el solsticio de invierno y cuándo llegará a México?

A pocos días de que una nueva estación se haga presente, el solsticio de invierno ha comenzado a llamar la atención de muchas personas, no solo por su significado astronómico, sino porque marca un momento especial del año: el día más corto y la noche más larga. Este fenómeno suele generar curiosidad, búsquedas en internet y conversaciones, por lo que aquí te explicamos de forma clara qué es, por qué ocurre y cuándo se podrá observar en México.

¿QUÉ SIGNIFICA EL SOLSTICIO DE INVIERNO?

El término solsticio tiene su origen en el latín, al combinar las palabras sol, que hace referencia al Sol, y stit, que significa permanecer quieto. En conjunto, la palabra se interpreta como “el Sol parece detenerse”. Esto se debe a que, durante varios días cercanos al solsticio, el recorrido aparente del Sol en el cielo cambia muy poco, dando la sensación de que se mantiene casi inmóvil.

Este evento es uno de los fenómenos astronómicos más importantes del año, ya que señala el inicio oficial del invierno en el Hemisferio Norte y, al mismo tiempo, el comienzo del verano en el Hemisferio Sur.

¿POR QUÉ ES EL DÍA MÁS CORTO DEL AÑO?

El solsticio de invierno ocurre cuando la Tierra alcanza un punto específico de su órbita alrededor del Sol. En ese momento, el astro se encuentra en su máxima posición hacia el sur, lo que provoca que, en el Hemisferio Norte, el Sol se eleve menos sobre el horizonte.

Como resultado, la trayectoria de la luz solar es más corta y las horas de iluminación disminuyen considerablemente. Por esta razón, el solsticio de invierno es conocido como el día con menos horas de luz y la noche más larga del año.

¿CUÁNDO LLEGA EL SOLSTICIO DE INVIERNO A MÉXICO?

De acuerdo con datos astronómicos, el solsticio de invierno ocurrirá el próximo 21 de diciembre a las 15:03 horas en tiempo GMT. En el centro de México, este fenómeno se podrá percibir a las 9:03 de la mañana.

Durante esa jornada, el Sol alcanzará su punto más bajo en el cielo al mediodía y la sensación de días más cortos y noches más largas será más evidente.

¿CUÁNTO DURA EL INVIERNO?

El invierno no solo inicia con el solsticio, también tiene una duración definida. Esta estación se extenderá aproximadamente 88 días y 23 horas, concluyendo el 20 de marzo de 2026, cuando dé paso a la llegada de la primavera.

Aunque para muchas personas el invierno se asocia con frío y días grises, el solsticio de invierno también ha sido, desde la antigüedad, un símbolo de renovación, ya que a partir de esta fecha los días comienzan, poco a poco, a alargarse nuevamente.