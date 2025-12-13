Así puedes obtener tu primera casa con Infonavit si tienes entre 20 y 35 años

El acceso a una vivienda propia suele ser uno de los mayores retos para los jóvenes en México. Pensando en esta realidad, el Gobierno Federal, en conjunto con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lanzó la primera convocatoria del programa Vivienda para el Bienestar, una iniciativa enfocada en facilitar que personas jóvenes puedan construir su patrimonio sin enfrentar pagos impagables.

Este esquema está dirigido principalmente a trabajadores con ingresos bajos que buscan una opción formal, accesible y acorde a su capacidad económica.

UN PROGRAMA PENSADO PARA JÓVENES TRABAJADORES

Aunque el programa está abierto desde los 18 años, el Infonavit ha señalado que está especialmente diseñado para jóvenes de entre 20 y 35 años, en particular aquellos que se encuentran en el rango de 25 a 30 años y desean adquirir su primera vivienda nueva.

Las casas contempladas dentro del programa cuentan con una superficie mínima de 60 metros cuadrados y están pensadas para cubrir las necesidades básicas de una familia joven, con mensualidades bajas y condiciones de pago más flexibles.

REQUISITOS PARA ACCEDER A VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

Uno de los principales cambios del programa es la simplificación de los requisitos. Actualmente, para solicitar este crédito es necesario:

Tener al menos seis meses de antigüedad laboral.

Percibir ingresos de entre uno y dos salarios mínimos .

. No contar con un crédito hipotecario vigente con Infonavit.

De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto, estas modificaciones han permitido que madres y padres jóvenes, parejas y trabajadores que antes no calificaban, hoy tengan una oportunidad real de iniciar el proceso para comprar una casa.

¿CUÁNTO PRESTA INFONAVIT Y CUÁNTO CUESTA LA VIVIENDA?

Los apoyos del Infonavit pueden ir desde los 14 mil pesos hasta los 500 mil pesos. Sin embargo, dentro del programa Vivienda para el Bienestar, el monto promedio del crédito puede alcanzar alrededor de los 600 mil pesos, cantidad que coincide con el precio estimado de estas viviendas.

Este punto es clave, ya que evita que los solicitantes tengan que buscar dinero extra para completar la compra, una situación que suele ser un obstáculo para quienes perciben ingresos bajos.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE EL PROGRAMA?

Vivienda para el Bienestar tiene como objetivo principal garantizar el acceso a una casa digna para familias que ganan hasta dos salarios mínimos mensuales, priorizando a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El programa busca reducir el rezago habitacional mediante la construcción de viviendas nuevas, el mejoramiento de espacios y el otorgamiento de financiamientos accesibles, dando prioridad a sectores que históricamente han quedado fuera del mercado inmobiliario.

En el INFONAVIT buscamos a jóvenes de entre 20 y 35 años que quieran dar el paso hacia su propio hogar.



En el INFONAVIT buscamos a jóvenes de entre 20 y 35 años que quieran dar el paso hacia su propio hogar.

Con el Programa de Vivienda para el Bienestar, apoyamos a la juventud para que pueda comprar una vivienda nueva, con mensualidades bajas y créditos accesibles.

UNA OPORTUNIDAD REAL PARA COMPRAR TU PRIMERA CASA

Para jóvenes de entre 20 y 35 años, este programa representa una alternativa clara y viable para dejar de rentar y comenzar a construir un patrimonio propio. La combinación de requisitos más sencillos, créditos acordes al valor de la vivienda y la disponibilidad de casas nuevas convierte a Vivienda para el Bienestar en una de las opciones más accesibles actualmente.

Para recibir orientación o iniciar el trámite, el Infonavit recomienda acudir al Centro de Servicio Infonavit más cercano y solicitar información directa sobre el programa.