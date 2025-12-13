México hace entrega de terminales a más de 3.2 millones de locales para el Mundial 2026

México se prepara para el Mundial de Futbol 2026 con una estrategia que va más allá de los estadios y la afición. El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, puso en marcha una iniciativa que busca transformar la manera en que millones de pequeños negocios cobran, venden y se integran a la economía digital del país.

El programa, llamado "Crece tu Pyme con Pagos Digitales", tiene como meta que 3.2 millones de micro, pequeñas y medianas empresas adopten pagos digitales y herramientas tecnológicas de aquí al año 2030, fortaleciendo su competitividad frente a un evento internacional que atraerá a millones de visitantes.

ARRANCA LA DIGITALIZACIÓN DE NEGOCIOS CON UNA FASE PILOTO

La iniciativa comenzó este diciembre con una etapa piloto que pretende incorporar a 700 mil comercios a soluciones de cobro con tarjeta y plataformas digitales. En esta primera fase, el foco estará en las tres ciudades mexicanas que serán sede del Mundial 2026: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

De acuerdo con Ximena Escobedo, jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, la falta de digitalización sigue siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento de una pyme. La funcionaria destacó que un negocio que integra pagos digitales puede incrementar sus ventas hasta en 30 por ciento.

Casos como el de Ivana, creadora del emprendimiento Villa Palomita Mía, reflejan ese impacto. Tras incorporar cobros electrónicos, sus ventas crecieron 70 por ciento, un ejemplo de cómo la tecnología puede cambiar la realidad de los pequeños comercios.

UN PLAN ESCALONADO CON METAS CLARAS HASTA 2030

La estrategia contempla una expansión gradual. En 2026 iniciará la segunda fase, que buscará digitalizar a más de un millón de negocios en estados como Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México.

Para 2027 se sumarán Guanajuato, Puebla y Michoacán, dando paso a una tercera etapa que cubrirá el resto del país. El objetivo final es alcanzar a 3.2 millones de mipymes digitalizadas en 2030.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, explicó que el programa no sólo impulsa la aceptación de pagos digitales, sino que también abre la puerta a servicios financieros, mejor control contable y acceso al comercio electrónico. Incluso, señaló que muchos negocios podrían dar el salto a mercados internacionales con el acompañamiento de autoridades, gobiernos estatales y cámaras empresariales.

UNA ASIGNATURA PENDIENTE PARA LAS MIPYMES

Los datos reflejan el reto. En 2023, sólo el 52 por ciento de las mipymes en México aceptaba pagos con tarjeta. La mayoría lo hacía por petición directa de los clientes, para aumentar ventas o mejorar su administración interna.

La situación es aún más compleja para las microempresas, donde apenas 13.5 por ciento contaba con terminales de pago, a pesar de que las mipymes representan el 99.8 por ciento de las unidades económicas del país.

EL MUNDIAL 2026 COMO MOTOR ECONÓMICO

La digitalización también responde a la oportunidad económica que traerá la Copa del Mundo. De acuerdo con estimaciones, la derrama económica del Mundial 2026 podría alcanzar los 3 mil millones de dólares en México.

Con el apoyo tecnológico de empresas como Visa, BBVA, Getnet y Global Payments, los negocios locales podrán recibir pagos de turistas y visitantes internacionales, reduciendo la dependencia del efectivo y facilitando transacciones seguras y rápidas.

Esta estrategia forma parte de los compromisos del Plan México y busca modernizar los procesos comerciales a nivel nacional, dejando un beneficio que trascienda el evento deportivo.

INCLUSIÓN FINANCIERA Y CRECIMIENTO A LARGO PLAZO

Instituciones financieras coinciden en que los pagos digitales son clave para cerrar la brecha de inclusión financiera. Aunque en 2024 el 63 por ciento de los adultos contaba con una cuenta de ahorro formal, el uso del efectivo sigue dominando en compras cotidianas.

Estudios de Visa revelan que 75 por ciento de las pymes que adoptaron pagos digitales registraron un aumento en sus ingresos y 76 por ciento mejoraron su gestión interna, demostrando que la digitalización no es una moda, sino una herramienta de crecimiento sostenido.

Con esta iniciativa, México apuesta a que el Mundial 2026 no sólo sea una fiesta deportiva, sino también un impulso duradero para millones de pequeños negocios que buscan crecer, modernizarse y competir en un entorno cada vez más digital.