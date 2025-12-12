La Comunidad Blader Obregón representará a Sonora durante el torneo Nacional de Beyblade de la CDMX

La escena competitiva de Beyblade en México vivirá uno de sus momentos más importantes del año este fin de semana, cuando se lleve a cabo el Nacional de Beyblade en la Ciudad de México. El torneo reunirá a los mejores bladers del país y contará con representación sonorense gracias a la participación de integrantes de la Comunidad Blader Obregón.

UN NACIONAL QUE REÚNE A LA ÉLITE DE BEYBLADE EN MÉXICO

El evento se realizará los días 13 y 14 de diciembre en la CDMX, bajo la organización conjunta de Vortex, Mexican National Beyblade Championship (MNBC) y Night Blade League. Estas comunidades son reconocidas a nivel nacional por llevar rankings oficiales y por impulsar la escena competitiva del Beyblade en México.

El formato del torneo contempla la participación de los primeros lugares de cada estado, con un máximo de cinco bladers por entidad, lo que garantiza un alto nivel competitivo desde las primeras rondas.

LA COMUNIDAD BLADER OBREGÓN REPRESENTANDO A SONORA

En esta edición del Nacional, la Comunidad Blader Obregón estará presente a través de tres de sus integrantes, quienes también representarán con orgullo al estado de Sonora. Los bladers seleccionados son Arturo Ascencio, conocido como BeynacionX; Christian Castro, mejor identificado como Darksblade; y Oscar, apodado Osva.

Cada uno de ellos llega al torneo con un respaldo importante dentro de la comunidad local, fruto de su constancia y resultados en competencias previas.

Arturo Ascencio, BeynacionX, llega al Nacional como el primer lugar no solo de la Comunidad Blader Obregón, sino de todo Sonora. Su posición lo coloca como uno de los competidores a seguir durante el torneo, con la expectativa de dejar en alto el nombre del estado frente a los mejores bladers del país.

Christian Castro, Darksblade, ocupa actualmente el tercer lugar dentro de la Comunidad Blader Obregón, mientras que Osva se encuentra en la décima posición del ranking local. Ambos buscarán aprovechar esta oportunidad nacional para medirse ante rivales de otros estados y sumar experiencia en un escenario de alto nivel.

Cabe señalar que, aunque se contemplaba la participación de dos bladers provenientes de Hermosillo, su asistencia aún se encontraba en evaluación al momento de definir la delegación sonorense.

SEDE Y TRANSMISIÓN EN VIVO DEL EVENTO

El Nacional de Beyblade se llevará a cabo en Regina18, un restaurante ubicado en la Ciudad de México que fungirá como sede oficial del torneo. Además, para quienes no puedan asistir de manera presencial, el evento contará con transmisión en vivo a cargo de Vortex, permitiendo que la comunidad blader de todo el país siga de cerca cada enfrentamiento.

Este torneo no solo representa una competencia, sino también un punto de encuentro para las comunidades de Beyblade en México, consolidando el crecimiento del movimiento y el talento que existe en cada estado.