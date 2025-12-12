Confirman el primer caso de influenza A H3N2 subclado K en México

La Secretaría de Salud confirmó la detección del primer caso de influenza A H3N2 subclado K en México, identificado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El contagio se encuentra bajo vigilancia epidemiológica constante a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, como parte de las estrategias preventivas para contener su propagación.

Las autoridades sanitarias señalaron que el monitoreo permanente permite actuar con rapidez ante la posible aparición de nuevos casos, por lo que reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada y acudir a los servicios médicos ante cualquier síntoma respiratorio.

LLAMADO A LA VACUNACIÓN Y PREVENCIÓN

Ante este primer caso confirmado, la Secretaría de Salud exhortó a la ciudadanía a acudir a centros de salud, unidades médicas y módulos de vacunación para aplicarse las dosis correspondientes a la temporada invernal. Entre las vacunas recomendadas se encuentran las de influenza, COVID-19 y neumococo.

Especialistas destacaron que la vacunación ayuda a reducir riesgos, prevenir complicaciones graves y disminuir hospitalizaciones, especialmente en grupos considerados vulnerables como niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal médico y quienes padecen enfermedades crónicas.

QUÉ ES LA INFLUENZA H3N2 Y POR QUÉ GENERA ATENCIÓN

La influenza H3N2 es un subtipo del virus de influenza tipo A que ha sido relacionado con una de las pandemias más relevantes del último siglo, de acuerdo con instituciones de salud internacionales. Este virus contiene el gen M, asociado con una mayor facilidad de transmisión entre personas, lo que explica su rápida propagación en brotes estacionales.

El virus afecta principalmente las vías respiratorias, incluyendo nariz, garganta y pulmones, y suele provocar síntomas más intensos que los de un resfriado común, generando malestar general y limitaciones en las actividades diarias.

SÍNTOMAS, CLASIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES MÉDICAS

El subtipo H3N2 se identifica por la presencia de dos proteínas en su superficie: hemaglutinina tipo 3 y neuraminidasa tipo 2, las cuales permiten que el virus se adhiera a las células humanas y se disemine en el organismo.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, tos seca, dolor de cabeza, molestias musculares, cansancio extremo, escalofríos, congestión nasal y dolor de garganta. Estos signos suelen aparecer de manera repentina.

En caso de presentar síntomas compatibles con influenza, se recomienda acudir de forma temprana a valoración médica. Para cuadros leves, especialistas sugieren reposo adecuado y consumo suficiente de líquidos. Sin embargo, es fundamental buscar atención inmediata si se presentan dificultades respiratorias, dolor en el pecho, confusión, mareos o un deterioro evidente del estado general, ya que podrían indicar complicaciones.

Las autoridades subrayan que el comportamiento de los virus respiratorios puede variar cada temporada y por región, por lo que mantenerse informado y seguir las recomendaciones sanitarias resulta clave para proteger la salud individual y colectiva.