Reino Unido enfrenta una nueva ola de contagios por la "Súper Gripe"

Reino Unido vive un repunte preocupante de enfermedades respiratorias debido a la rápida expansión del virus H3N2, conocido como "Súper Gripe". Las autoridades sanitarias han retomado medidas que recuerdan a los primeros meses de la pandemia, con el objetivo de frenar una transmisión que avanza con fuerza entre menores y adultos.

UN SISTEMA DE SALUD BAJO FUERTE PRESIÓN

Los hospitales británicos operan al límite de su capacidad. La llegada masiva de personas con síntomas respiratorios ha puesto en aprietos al Servicio Nacional de Salud (NHS). Su director ejecutivo, Daniel Elkeles, alertó que la situación podría agravarse si la población no retoma acciones preventivas.

Elkeles insistió en que cualquier persona con síntomas, aunque sean ligeros, utilice cubrebocas en el transporte público, oficinas y espacios concurridos. Su llamado busca que la ciudadanía adopte nuevamente los hábitos que permitieron frenar contagios en 2020.

ESCUELAS CERRADAS Y AUMENTO DE CASOS EN EUROPA

Las escuelas se han convertido en uno de los principales focos de transmisión, por lo que el cierre temporal de planteles se ha vuelto una medida necesaria para proteger a la comunidad estudiantil. La expansión del virus no se limita al Reino Unido; en países como Francia y España también se han registrado incrementos notables de contagios en distintos grupos de edad.

Este panorama confirma que la circulación del H3N2 está creciendo a nivel regional, y que el brote podría extenderse durante el invierno.

SÍNTOMAS MÁS COMUNES Y QUIÉNES ESTÁN EN MAYOR RIESGO

El H3N2 presenta síntomas similares a otros tipos de influenza, aunque puede generar cuadros más complicados en personas vulnerables. Entre las manifestaciones más reportadas se encuentran:

Fiebre

Congestión nasal

Dolor muscular

Escalofríos

Cansancio extremo

Los especialistas señalan que la población infantil, los adultos mayores y quienes tienen antecedentes de enfermedades respiratorias deben extremar precauciones, pues son quienes más riesgo tienen de presentar complicaciones.

UN INVIERNO QUE ENCIENDE ALERTAS

Cada temporada invernal trae consigo un repunte de gripe y catarros, pero la velocidad con la que avanza el subclado H3N2 ha generado preocupación internacional. Mientras el NHS refuerza sus protocolos y la población adapta de nuevo medidas ya conocidas, los países europeos continúan monitoreando el comportamiento del virus para evitar que la situación se salga de control.