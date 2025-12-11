Virgen de Guadalupe: Una devoción que traspasa fronteras; estos son los países que celebran su día

Cada 12 de diciembre, millones de fieles en distintos continentes se unen para celebrar a la Virgen de Guadalupe, una figura que desde hace casi cinco siglos ha trascendido su origen mexicano para convertirse en un símbolo espiritual y cultural reconocido en todo el mundo.

Su historia se remonta a 1531, cuando —según narra el Nican mopohua, texto del siglo XVII— la Virgen se apareció en el cerro del Tepeyac al indígena Juan Diego, pidiéndole la construcción de un templo. La última de estas manifestaciones ocurrió el 12 de diciembre, día en que su imagen quedó impresa milagrosamente en la tilma del vidente, dando origen a una devoción que cruza generaciones y fronteras.

ESTADOS UNIDOS: LA COMUNIDAD INMIGRANTE FORTALECE LA TRADICIÓN

En Estados Unidos, donde la comunidad mexicana y latina es amplia, la "Guadalupana" tiene un arraigo profundo. Ciudades como Los Ángeles, Chicago, Houston y Nueva York organizan misas, procesiones y peregrinaciones masivas. Uno de los centros más importantes es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, Illinois, que cada año recibe a miles de devotos.

CENTROAMÉRICA: UNA CELEBRACIÓN QUE SE SIENTE CERCANA

La cercanía geográfica y cultural con México ha hecho que varios países de Centroamérica integren esta devoción en sus propias tradiciones:

Guatemala realiza peregrinaciones, danzas tradicionales y serenatas; es común ver a niños vestidos de "inditos" en honor a Juan Diego.

El Salvador celebra misas y actividades especiales en comunidades con fuerte presencia católica.

Nicaragua organiza procesiones y festividades populares, especialmente en regiones donde la fe mariana es muy viva.

Este jueves 12 de diciembre, la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, en Antiguo Cuscatlán, se ha convertido en el punto de encuentro para los feligreses en el Día de la Virgen de Guadalupe.



Esta festividad es celebrada también en México, países de Latinoamérica, entre otros. pic.twitter.com/AIDUrdjAUM — Noticiero El Salvador (@NoticieroSLV) December 12, 2024

CARIBE Y SUDAMÉRICA: LA GUADALUPANA TAMBIÉN TIENE SU LUGAR

En el Caribe, Puerto Rico mantiene viva la devoción a través de misas y celebraciones en parroquias dedicadas a la Virgen.

En Sudamérica, la fiesta del 12 de diciembre ha encontrado eco en diversas ciudades:

En Colombia, especialmente en Cali y Medellín, las comunidades mexicanas impulsan misas y encuentros religiosos.

En Perú, algunas parroquias y grupos católicos honran a la Virgen con oraciones y liturgias especiales.

LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN DE GUADALUPE ESTÁ CRECIENDO EN DIVERSOS PAÍSES DE ASIA

En Filipinas, su presencia es fuerte desde el siglo XX, con templos y comunidades dedicadas a ella. En China y Hong Kong, su imagen es un símbolo de esperanza, especialmente en la Iglesia de Santa Teresa, donde se ha entronizado.

Taiwán también ha visto un aumento en su culto, destacando la apertura de nuevos templos como el de Taichung. La devoción ha alcanzado tal relevancia que en Asia la Virgen es reconocida como Madre de la Vida, y cada año, peregrinos chinos viajan a México para visitar su santuario y llevar la fe de regreso a sus comunidades.

???La devoción a la Virgen de Guadalupe no conoce fronteras. Prueba de ello es que hasta en Corea se escucha "La Guadalupana", cantada con la misma emoción que en México.

??Una muestra de cómo la fe y las tradiciones se comparten y siguen uniendo corazones sin importar la... pic.twitter.com/0gBEX1T5AV — MVS Noticias Mty (@MVSNoticiasMty) December 11, 2025

En Europa, en Japón y Corea también es muy venerada y tiene un lugar especial en el Vaticano, decir eso de la virgen de Guadalupe también es insultar a la madre de Jesús y denota tu clasismo rancio pic.twitter.com/8n2uwSg03n — Basilio del Sagrado Corazón de Jesús ?? (@BasilioIvanov33) May 6, 2024

EUROPA TAMBIÉN SE UNE A LA FIESTA GUADALUPANA

En Europa, la devoción a la Virgen de Guadalupe se hace presente en varios países. En Roma, existe una capilla dedicada a ella en la Basílica de San Pedro y una iglesia medieval en Ripa que guarda una pintura llegada desde México. En París, la Catedral de Notre Dame cuenta con una capilla donde se realizan celebraciones especiales. En Praga, la Basílica de San Jorge alberga su imagen como parte de un intercambio cultural. En Polonia, la Guadalupana goza de una devoción creciente, con consagraciones y actos litúrgicos que reflejan su fuerte vínculo espiritual con el país

UNA DEVOCIÓN SIN FRONTERAS

Lo que comenzó en el cerro del Tepeyac se ha convertido en un movimiento espiritual mundial. La Virgen de Guadalupe es hoy un símbolo de identidad, fe y esperanza para millones de personas, sin importar el país donde vivan. Cada 12 de diciembre, su mensaje de cercanía y consuelo resuena en templos, calles y hogares alrededor del mundo.