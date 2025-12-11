  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 11 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Virgen de Guadalupe: Una devoción que traspasa fronteras; estos son los países que celebran su día

Aunque México es la cuna del culto guadalupano, el amor por "La Morenita del Tepeyac" se ha extendido por América, Europa y Asia

Dic. 11, 2025
Virgen de Guadalupe: Una devoción que traspasa fronteras; estos son los países que celebran su día

Cada 12 de diciembre, millones de fieles en distintos continentes se unen para celebrar a la Virgen de Guadalupe, una figura que desde hace casi cinco siglos ha trascendido su origen mexicano para convertirse en un símbolo espiritual y cultural reconocido en todo el mundo.

Su historia se remonta a 1531, cuando —según narra el Nican mopohua, texto del siglo XVII— la Virgen se apareció en el cerro del Tepeyac al indígena Juan Diego, pidiéndole la construcción de un templo. La última de estas manifestaciones ocurrió el 12 de diciembre, día en que su imagen quedó impresa milagrosamente en la tilma del vidente, dando origen a una devoción que cruza generaciones y fronteras.

ESTADOS UNIDOS: LA COMUNIDAD INMIGRANTE FORTALECE LA TRADICIÓN

En Estados Unidos, donde la comunidad mexicana y latina es amplia, la "Guadalupana" tiene un arraigo profundo. Ciudades como Los Ángeles, Chicago, Houston y Nueva York organizan misas, procesiones y peregrinaciones masivas. Uno de los centros más importantes es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, Illinois, que cada año recibe a miles de devotos.

CENTROAMÉRICA: UNA CELEBRACIÓN QUE SE SIENTE CERCANA

La cercanía geográfica y cultural con México ha hecho que varios países de Centroamérica integren esta devoción en sus propias tradiciones:

Guatemala realiza peregrinaciones, danzas tradicionales y serenatas; es común ver a niños vestidos de "inditos" en honor a Juan Diego.

El Salvador celebra misas y actividades especiales en comunidades con fuerte presencia católica.

Nicaragua organiza procesiones y festividades populares, especialmente en regiones donde la fe mariana es muy viva.

CARIBE Y SUDAMÉRICA: LA GUADALUPANA TAMBIÉN TIENE SU LUGAR

En el Caribe, Puerto Rico mantiene viva la devoción a través de misas y celebraciones en parroquias dedicadas a la Virgen.

En Sudamérica, la fiesta del 12 de diciembre ha encontrado eco en diversas ciudades:

En Colombia, especialmente en Cali y Medellín, las comunidades mexicanas impulsan misas y encuentros religiosos.

En Perú, algunas parroquias y grupos católicos honran a la Virgen con oraciones y liturgias especiales.

LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN DE GUADALUPE ESTÁ CRECIENDO EN DIVERSOS PAÍSES DE ASIA

En Filipinas, su presencia es fuerte desde el siglo XX, con templos y comunidades dedicadas a ella. En China y Hong Kong, su imagen es un símbolo de esperanza, especialmente en la Iglesia de Santa Teresa, donde se ha entronizado.

 Taiwán también ha visto un aumento en su culto, destacando la apertura de nuevos templos como el de Taichung. La devoción ha alcanzado tal relevancia que en Asia la Virgen es reconocida como Madre de la Vida, y cada año, peregrinos chinos viajan a México para visitar su santuario y llevar la fe de regreso a sus comunidades.

EUROPA TAMBIÉN SE UNE A LA FIESTA GUADALUPANA

En Europa, la devoción a la Virgen de Guadalupe se hace presente en varios países. En Roma, existe una capilla dedicada a ella en la Basílica de San Pedro y una iglesia medieval en Ripa que guarda una pintura llegada desde México. En París, la Catedral de Notre Dame cuenta con una capilla donde se realizan celebraciones especiales. En Praga, la Basílica de San Jorge alberga su imagen como parte de un intercambio cultural. En Polonia, la Guadalupana goza de una devoción creciente, con consagraciones y actos litúrgicos que reflejan su fuerte vínculo espiritual con el país

UNA DEVOCIÓN SIN FRONTERAS

Lo que comenzó en el cerro del Tepeyac se ha convertido en un movimiento espiritual mundial. La Virgen de Guadalupe es hoy un símbolo de identidad, fe y esperanza para millones de personas, sin importar el país donde vivan. Cada 12 de diciembre, su mensaje de cercanía y consuelo resuena en templos, calles y hogares alrededor del mundo.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
EE.UU. plantea revisión obligatoria de redes sociales para turistas extranjeros
Internacional / Mundo

EE.UU. plantea revisión obligatoria de redes sociales para turistas extranjeros

Diciembre 10, 2025

Donald Trump aseguró que estas acciones buscan evitar el ingreso de "personas equivocadas"

María Corina Machado reaparece en Oslo tras salir clandestinamente de Venezuela
Internacional / Mundo

María Corina Machado reaparece en Oslo tras salir clandestinamente de Venezuela

Diciembre 10, 2025

La líder opositora venezolana ganó el Premio Nobel de la Paz 2025, pero no alcanzó a llegar a la ceremonia de entrega oficial

Trump acusa a México de poner en riesgo la seguridad de EE.UU. por crisis de agua
Internacional / Mundo

Trump acusa a México de poner en riesgo la seguridad de EE.UU. por crisis de agua

Diciembre 10, 2025

El presidente de Estados Unidos y exige soluciones "inmediatas"; acusa a Sheinbaum de incumplir acuerdos