EE.UU. plantea revisión obligatoria de redes sociales para turistas extranjeros

Estados Unidos podría exigir muy pronto que todos los visitantes extranjeros compartan su historial de redes sociales de los últimos cinco años como requisito obligatorio para entrar al país.

La propuesta, presentada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aplicaría incluso para ciudadanos de países que actualmente ingresan sin visa bajo el Programa de Exención de Visas (VWP), como Alemania, Australia, Japón y Reino Unido.

Según un aviso del Departamento de Seguridad Nacional, este nuevo requerimiento formaría parte del proceso de revisión previa al viaje mediante el sistema electrónico ESTA. La medida se encuentra en un periodo de 60 días para recibir comentarios públicos antes de avanzar en su implementación.

¿PARA QUIÉNES APLICARÍA ESTA MEDIDA?

De aprobarse, afectaría a viajeros de alrededor de 40 naciones autorizadas a permanecer hasta 90 días sin visa. La administración Trump ha impulsado esta política como parte de un paquete más amplio para endurecer los controles migratorios, que incluye una posible prohibición de viaje a cerca de 30 países tras un reciente tiroteo en Washington.

Donald Trump aseguró que estas acciones buscan evitar el ingreso de "personas equivocadas", citando el caso del sospechoso del ataque, un ciudadano afgano que llegó a EE.UU. en 2021 y que colaboró previamente con fuerzas estadounidenses en Afganistán. El episodio ha sido utilizado políticamente para exigir restricciones más severas a los migrantes.

Además del nuevo requisito para turistas, el Departamento de Estado ya comenzó a ampliar la revisión de redes sociales para solicitantes de visas especializadas como la H-1B y visas de estudiante, recomendando incluso mantener los perfiles en modo público.

AFECTARÍA EL TURISMO

Este endurecimiento ocurre en un contexto de caída turística significativa ya que EE.UU. prevé perder hasta 12 mil 500 millones de dólares en ingresos por viajes en 2025, mientras que el número de visitantes extranjeros podría bajar a 67.9 millones, frente a los 72.4 millones del año anterior.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos anticipa que sería la primera baja en el turismo internacional en cinco años.