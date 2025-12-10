María Corina Machado reaparece en Oslo tras salir clandestinamente de Venezuela

María Corina Machado, líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, reapareció públicamente en Oslo tras más de un año en la clandestinidad.

Su aparición ocurrió la noche de este miércoles desde el balcón del Grand Hotel Oslo, donde saludó a decenas de seguidores luego de que su hija recibiera en su nombre el galardón.

Machado había permanecido oculta debido a amenazas de muerte y a la persecución judicial del régimen de Nicolás Maduro.

¿CÓMO SALIÓ DE VENEZUELA?

Según funcionarios estadounidenses, Machado logró salir de Venezuela el martes rumbo a Curazao en un operativo secreto organizado por su círculo cercano para garantizar su seguridad.

Solo se confirmó su salida cuando ya se encontraba fuera del país. Su llegada a Noruega generó expectación entre diplomáticos, activistas y la diáspora venezolana en Europa, especialmente durante la tradicional marcha de antorchas del 11 de diciembre, que este año adquirió un matiz político centrado en la crisis venezolana.

El gobierno noruego anunció que Machado ofrecerá una conferencia de prensa mañana jueves, su primer encuentro con medios desde que se ocultó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Durante la ceremonia del Nobel, su hija Ana Corina Sosa relató la persecución que enfrenta la oposición venezolana y aseguró que Machado "no renunciará a la aspiración de vivir en un país libre" y que espera regresar pronto a Venezuela.

PIDEN A MADURO ACEPTAR LOS RESULTADOS

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, dirigió un mensaje contundente a Maduro, exigiendo que acepte los resultados electorales y renuncie al poder, lo que provocó una ovación.

El premio reconoce la defensa de Machado de una transición democrática y su resistencia frente a acusaciones de conspiración, incitación al odio y terrorismo impulsadas por la Fiscalía venezolana.

Días antes del anuncio del Nobel, el fiscal general advirtió que sería considerada fugitiva si abandonaba el país.