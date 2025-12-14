Aranceles: ¿Qué son y cómo te afectan? Explicado fácil y rápido

Los aranceles son impuestos que un país cobra cuando se importan productos desde el extranjero. Funcionan como un cargo adicional que se paga al entrar mercancías al país, lo que suele hacer que esos productos cuesten más dentro del mercado nacional. Estos impuestos son herramientas que los gobiernos utilizan tanto para proteger industrias locales como para generar ingresos fiscales, al desalentar importaciones que compitan directamente con la producción nacional.

En diciembre de 2025, el Congreso mexicano aprobó una reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que aumentará o establecerá aranceles a productos que vienen de países con los que México no tiene un tratado comercial vigente, como varias naciones asiáticas. La presidenta, Claudia Sheinbaum, explicó que esta medida forma parte del llamado Plan México con el objetivo de fortalecer la industria interna y equilibrar la competencia comercial, aunque aclaró que no está dirigida exclusivamente contra China.

CÓMO FUNCIONARÁN LOS NUEVOS ARANCELES

La reforma contempla aranceles que irán desde 5% hasta 50% dependiendo del tipo de producto. Esta modificación se aplicará a partir del 1 de enero de 2026 y abarca aproximadamente 1,463 categorías de mercancías provenientes de países fuera de acuerdos comerciales con México.

Son un porcentaje del valor del producto; por ejemplo, si un artículo tiene un arancel del 35% y cuesta 100 dólares, el impuesto sería de 35 dólares adicionales al entrar al país.

PRODUCTOS QUE PAGARÍAN ARANCELES

De acuerdo con múltiples reportes y el dictamen aprobado, los tipos de mercancías que verán un incremento en el impuesto incluyen:

Textiles y confección (ropa y telas)

(ropa y telas) Juguetes y productos recreativos

recreativos Autopartes y partes de vehículos

Motocicletas y autos ligeros

Electrodomésticos

Jabones, cosméticos y productos de cuidado personal

de cuidado personal Productos de plástico y otros bienes manufacturados

Se aplican principalmente a productos importados desde países sin tratados de libre comercio con México, incluidos China, India, Corea del Sur, Vietnam y otros mercados asiáticos.

EFECTOS ESPERADOS DE LA REFORMA

Las autoridades argumentan que con estos impuestos se podrá proteger a empresas y trabajadores mexicanos frente a la competencia de importaciones baratas y mejorar la competitividad de industrias nacionales. Además, se espera que la medida ayude a generar más ingresos públicos y equilibrar el comercio exterior.

Sectores empresariales y críticos advierten que este tipo de impuestos puede encarecer bienes para los consumidores, especialmente aquellos que compran productos importados a través de comercio electrónico, y generar presiones inflacionarias si los costos se trasladan al mercado interno. eltiempomx.com

La reforma arancelaria aprobada por el Congreso representa un cambio importante en la política comercial de México, con aranceles más altos y un alcance más amplio para productos provenientes de países sin tratados comerciales. Esta medida se presenta como un intento de proteger la producción nacional, aunque también enfrenta críticas por su posible impacto en precios al consumidor y en cadenas productivas que dependen de insumos importados.