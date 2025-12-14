Diputado de Morena afirma que no hubo asistentes durante marcha de la Gen Z

La llamada "Marcha Z", atribuida a jóvenes de la generación Z, no se concretó este martes en la Ciudad de México, según declaraciones del diputado de Morena, Paulo Emilio García. El legislador aseguró que la convocatoria fue una farsa y que no hubo movilización real en los puntos donde se había anunciado.

¿QUÉ FUE LA MARCHA Z?

El movimiento se presentó como una movilización espontánea de jóvenes menores de 25 años que saldrían a las calles de la capital. Sin embargo, el diputado afirmó que detrás del llamado existían intereses políticos con el fin de aparentar inconformidad social y generar percepción de rechazo hacia el gobierno actual.

Paulo Emilio García acudió al Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, uno de los principales puntos de la convocatoria. Ahí constató la ausencia de participantes y señaló: "Ahí está la hora, son las nueve con treinta y seis de la mañana y no hay movilización". De igual manera, no se registraron concentraciones relevantes en otros lugares de la ciudad.

ACUSACIONES DE USO POLÍTICO DE JÓVENES

El diputado denunció que la marcha buscaba instrumentalizar a jóvenes para simular un movimiento social genuino. "Quisieron decir que éramos quienes convocamos o que eran jóvenes menores de veinticinco años quienes convocaban", expresó, refiriéndose a lo que denominó la "Farsa Z". Según García, el objetivo era crear un escenario político que aparentara rechazo social sin tener base real.

García sostuvo que la intención detrás de la convocatoria era generar desestabilización política. "Hoy podemos decir con toda claridad que fracasó la intentona de desestabilización de la oposición en nuestro país", afirmó. Además, mencionó que los actores opositores se deslindaron del evento tras la falta de participación.

El legislador subrayó la importancia de exponer los vínculos de dirigentes opositores con la organización del evento. Según sus declaraciones, mostrar estos lazos permite a la ciudadanía comprender los objetivos reales detrás de este tipo de convocatorias.

Hoy fue la sepultura definitiva de la Farsa Z con una lección histórica para la oposición.



La gente en nuestro país, sin importar su forma de pensar, rechaza la violencia.



Los líderes de la oposición que cruzaron esa línea se quedaron solos y exhibidos.



Prohibido olvidar! pic.twitter.com/fahfUAMXjc — Paulo Emilio García (@Paulogarciag) December 14, 2025

MORENA SE MANTENDRÁ ALERTA

Finalmente, Paulo Emilio García advirtió que Morena seguirá atenta ante posibles convocatorias similares. "Sabemos que van a seguir buscando la forma de meterle el pie al proceso de transformación, pero millones estamos muy al pendiente y no vamos a permitir la politiquería ni las estrategias de desestabilización", concluyó.